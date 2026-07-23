UniCredit изненада с печалбата за тримесечието и повиши годишната прогноза

UniCredit отчете по-висока от очакваната печалба и повиши годишната си прогноза, докато главният изпълнителен директор Андреа Орчел се приближава до реално придобиване на германския конкурент Commerzbank.

Нетната печалба на италианската банка е била 2,91 млрд. евро през второто тримесечие, съобщи банката в изявление в четвъртък. Това надмина средната оценка от 2,8 млрд. евро на анализатори, анкетирани от Bloomberg.

UniCredit също така повиши прогнозата си за печалба за цялата година до значително над 11 млрд. евро от поне 11 млрд. евро преди това и повиши средносрочните си цели за печалба, изключвайки пълната консолидация на Commerzbank.

Кредиторът завърши офертата си за придобиване на Commerzbank преди няколко седмици, което поставя Орчел напът да контролира близо 50% от нея. Пълното придобиване би било най-голямата банкова сделка в Европа от около две десетилетия.

„Commerzbank еволюира от атрактивна финансова инвестиция в стратегическа трансакция, създаваща значителна индустриална стойност“, се казва в изявлението на банката.

Орчел заяви, че очаква Европейската централна банка (ЕЦБ) да изиска от кредитора да консолидира Commerzbank в баланса си, след като заключи, че италианският гигант има ефективен контрол, увеличавайки капиталовите си изисквания.

Всякакви действия от страна на Орчел за установяване на контрол вероятно ще трябва да изчакат, докато UniCredit получи необходимите регулаторни одобрения, за да поеме собствеността върху предложените акции – процес, който може да отнеме месеци. По-късно в интервю за CNBC главният изпълнителен директор заяви, че UniCredit цели да придобие контрол над Commerzbank през четвъртото тримесечие.

Очаква се коефициентът CET1 на UniCredit след консолидирането на Commerzbank да бъде около 13%, се казва в изявлението. Сделката ще доведе „до двуцифрен ръст на нетната печалба през 2026-2028 г.“, се посочва още.

UniCredit заяви, че планира да изплати междинен паричен дивидент от около 2,8 млрд. евро, което се равнява на около 50% от общия планиран паричен дивидент тази година.

Приходите през второто тримесечие са се увеличили с 6,6% спрямо предходната година, като по-високите приходи от такси са компенсирали по-голямата част от близо 250 млн. евро разходи за хеджиране и финансиране, свързани с увеличения дял в Commerzbank. Коефициентът CET1 на банката е бил 14,3% в края на юни.