Печалбата на easyJet се срива със 70% заради разходите за гориво и отслабеното търсене

Печалбата на нискотарифната авиокомпания easyJet Plc е спаднала със 70% през третото фискално тримесечие заради по-високи разходи за самолетно гориво и по-ниското потребителско търсене, съобщава Bloomberg.

Печалбата преди данъци за тримесечието, приключило през юни, възлиза на 85 млн. британски лири (114 млн. долара) в сравнение с 286 млн. британски лири (382,3 млн. долара) година по-рано, съобщават от компанията.

Резултатът все пак е по-добър в сравнение с очакванията на анализаторите за печалба около 80 млн. паунда.

Акциите на авиокомпанията поскъпнаха с близо 3% в ранната търговия в Лондон.

Сметката за гориво на превозвача се е увеличила със 105 млн. британски лири (140,35 млн. долара) на годишна база. Превозвачът казва, че разходите за гориво остават несигурни поради нестабилността на цените.

Потребителите резервират полети по-близо до датата на заминаване и авиокомпанията трябва да стимулира известно търсене с по-ниски цени, съобщават още от easyJet.

Броят на пасажерите на превозвача намалява 0,4% до 25,8 млн. души през тримесечието, коефициентът на запълване – показател за това колко добре авиокомпаниите запълват самолетите си, също е нисък, отбелязва Guardian.

Главният изпълнителен директор на easyJet Кентън Джарвис коментира, че компанията продължава да управлява въздействието на конфликта в Близкия изток и неговия ефект върху цените на горивата и тенденциите при резервациите през тримесечието.

„С нарастването на потребителското доверие виждаме как разликата в коефициента на запълване се скъсява за пиковия летен сезон и удължава кривата на резервациите, тъй като клиентите продължават да дават приоритет на пътуванията“, добавя той.

EasyJet е цел за придобиване на два американски инвестиционни фонда. През юли бордът на авиокомпанията подкрепи оферта на Apollo Global Management на стойност 5,7 млрд. Паунда (над 7,6 млрд. долара) – малко по-висока от предложение на конкурента Castlelake за 5,5 млрд. паунда (7,35 млрд. долара), което беше получило принципното одобрение на ръководството.

Евентуална сделка обаче може да се сблъска с регулаторни препятствия, тъй като Европейската комисия подготвя преглед на правилата за собствеността върху авиокомпаниите в Европейския съюз. Целта на Комисията е да гарантира, че превозвачите се притежават и контролират от инвеститори от ЕС.

Castlelake вече предложи структура, при която 51% от дружеството ще бъдат държани от инвеститори на ЕС, а фондът ще запази 49%, за да отговори на европейските изисквания. От Apollo все още не са представили публично никакъв механизъм.