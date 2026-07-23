Дебат за трудовия стаж: Синдикатите говорят за отнемане на права, бизнесът - за справедливост

Промяната в отчитането на трудовия стаж, която парламентът е напът да приеме, засяга хиляди работещи. За прослужено време вече ще се смятат часовете, а не отработените дни. Така работещите на непълен работен ден ще имат по-малък трудов стаж и по-малко дни отпуск. Промяната е част от проекта на Бюджет 2026 г., който депутатите обсъждат на второ четене днес и утре.

От 1 януари догодина 4-часовият работен ден да не се зачита като пълен трудов стаж предлагат от „Прогресивна България“. Според идеята, ако служител работи по 4 часа дневно, ще натрупва половин ден трудов стаж, което означава, че един ден стаж ще се придобива след два работни дни на непълно работно време. Така, ако поправките бъдат приети окончателно, при работа на половин работен ден, 2 дни работа ще се считат за 1 ден трудов стаж. С промените пропорционално се намалява и платеният годишен отпуск – от 20 на 10 дни.

Кого ще засегне промяната в отчитането на стажа при непълен работен ден

Срещу предложението на „Прогресивна България“ е цялата опозиция.

„Със сигурност ще направи по-сложен живота на хората, които работят почасово. Това обикновено не са хора, които са избрали да работят почасово, а им се налага“, посочва Асен Василев от „Продължаваме промяната“.

„Това е третата мярка, с която удряте светлата част на икономиката“, коментира Мартин Димитров, депутат от „Демократична България“.

„България не е София. Има малки населени места. Искаме да се борим със сивата икономика, но има хора, които трябва да работят в тези условия, за да си изкарат прехраната“, казва Айтен Сабри от ДПС.

Срещу новите текстове се обяви и омбудсманът Велислава Делчева.

Управляващите защитават промяната.

„Това, което се опитваме да въведем, е справедливост. Всеки според изработеното да получава съответните права и да се ползва от последиците на трудовия стаж, който му се начислява“, посочва Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Работодатели и синдикати в спор за трудовия стаж

Предложените промени в Кодекса на труда, според които трудовият стаж вече ще се изчислява според реално отработените часове, а не както досега – четири часа работа да се признават за един ден трудов стаж, противопоставиха работодатели и синдикати.

„Не е едно и също да работиш осем часа и да работиш четири часа и да имаш равни права. Това, което се прави, е да се въведе по-коректно изчисляване на трудовия стаж. Правата трябва да следват труда, който си положил“, коментира пред bTV заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева. Тя защити промените с аргумента, че те ще въведат по-справедливо отчитане на положения труд.

По думите ѝ промяната няма да засегне осигурителния стаж и пенсиите, тъй като при тях и сега се отчита реално отработеното време и внесените осигуровки. Според нея измененията единствено уеднаквяват двата режима и са в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз.

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев обаче се обяви категорично против предложенията, като предупреди, че те ще ограничат права на хората, работещи на непълно работно време.

„Ако ти трябва трудов стаж, за да заемеш определена длъжност, вместо три години ще трябва да работиш шест. Намалява се отпуската, увеличава се двойно времето за придобиване на професионален стаж, а ако вътрешните правила в предприятието обвързват социалните придобивки с трудовия стаж, и те ще бъдат засегнати“, посочи той в реплика на Минчева.

Според Кацарчев мотивите за промените не са достатъчно аргументирани.

„Няма оценка на въздействието, няма достатъчно мотиви и дори нямаме информация колко хора ще бъдат засегнати и по какъв начин. Ако се бориш със сивата икономика, защо наказваш работника постоянно?“, попита той.

От своя страна Мария Минчева заяви, че промените са част от по-широка необходимост от модернизиране на трудовото законодателство.

„В Кодекса на труда има редица текстове, които са останки от миналото и не отговарят на съвременната икономика. Всяко обвързване на правата с реално положения труд има абсолютна логика и това е принципно предложение, което трябва да бъде подкрепено“, каза тя.

Синдикатите настояват спорните текстове да бъдат отхвърлени между първо и второ четене в Народното събрание, докато работодателските организации ги определят като стъпка към по-справедливо и реалистично отчитане на положения труд.

„Прогресивна България“: Промяната за стажа при непълен работен ден е реформа

По думите на депутата от управляващата партия „Прогресивна България“ Стефан Белчев това ще премахне сегашното несъответствие, при което осигуровките се плащат според часовете, а трудовият стаж се признава като за пълен работен ден.

Депутатът призна, че мярката няма да бъде посрещната положително от всички работещи на непълно работно време, но я определи като необходима реформа. Той аргументира промяната и с необходимостта от ограничаване на практиката служители да бъдат назначавани официално на четири часа, а останалата част от възнаграждението да получават неофициално.

На критиките, че мярката ще засегне хора с увреждания и работещи в малките населени места, Белчев отговори, че се подготвят компенсаторни мерки, които предстои да бъдат разработени от Министерството на труда и социалната политика.

По думите му дигитализацията на трудовите договори също трябва да допринесе за ограничаване на сивата икономика и за по-голяма защита на работещите.

Как ще се отрази промяната върху натрупването на трудов стаж

Промяната няма да засегне осигурителния стаж и пенсионирането, тъй като осигурителният стаж и сега се изчислява на база реално внесените осигуровки.

Ще има обаче по-сериозни последици за трудовия стаж, допълнителното възнаграждение за прослужено време, платения годишен отпуск и някои обезщетения. Мярката няма да доведе до изсветляване на икономиката, а точно обратното, коментира по Нова телевизия председателят на Синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа" Кремена Атанасова.

Тя обърна внимание и на работещите на непълно работно време, които според нея най-често са родители на малки деца или хора, полагащи грижи за близки. „Тези хора ще имат право на по-малък отпуск. Ако работят по 4 часа, ще получават 10 дни отпуск, въпреки че тяхното работно време така или иначе е четиричасово. Това е несправедливо и представлява отнемане на права“, подчерта синдикалният представител.

От своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев защити предложението, като заяви, че причините за него се крият в начина, по който държавата определя минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове.

„Формалната работа на 4 часа често е алтернатива на затварянето на предприятия или съкращаването на персонал. Това е бягство към сивия сектор с цел оцеляване“, каза Велев. Според него промяната е справедлива. „Ако работиш по 4 часа, очевидно това не е пълен работен ден. Не става дума за отнемане на права, а за въвеждане на справедливост“, заяви той.

Велев обаче призна, че има и други несправедливости в системата. „Има хора, които работят по 12 часа дневно, а на тях не им се признава ден и половина трудов стаж“, посочи той.