Петролът поскъпва, след като хутите атакуваха два саудитски танкера в Червено море*

Цената на петрола продължава да се повишава в четвъртък, след като подкрепяните от Иран бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски танкера в Червено море, задълбочавайки конфликта в Близкия изток и засилвайки опасенията от по-сериозни прекъсвания на доставките.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 2,06% до 96,01 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,43 до 88,07 долара за барел.

Хутите съобщиха, че са изстреляли ракети и дронове срещу корабите заради нарушаване на наложената от тях блокада, като посочиха, че танкерите се казват Encelia и Layla, предава Bloomberg.

Това са първите атаки срещу петролни танкери в Червено море и те откриват нов фронт в регионалния конфликт, който вече наруши корабоплаването през Ормузкия проток след последната ескалация на напрежението. През последните дни Иран извърши нападения срещу плавателни съдове в този тесен морски проход, който е от ключово значение за износа на суров петрол от Персийския залив.

„Атаката в Червено море представлява сериозна ескалация на конфликта“, коментира Даниел Хайнс, старши стратег по суровините в ANZ Group Holdings Ltd. Според него, ако този маршрут бъде засегнат, недостигът на петрол на световния пазар ще се задълбочи още повече.

През този месец сортът Брент е поскъпнал с над 30%, а някои анализатори очакват цената му отново да достигне ниво над 100 долара за барел до края на годината, ако напрежението в Близкия изток продължи. Междувременно американските сили нанесоха удари по ирански цели за дванадесети пореден ден, а Техеран отвърна с нападение срещу Кувейт, който понесе основната тежест на ответните действия.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) американските удари са били насочени срещу ирански военни обекти, включително морски способности и системи за крайбрежно наблюдение. Оттам допълниха, че девет търговски кораба са били пренасочени, а един е бил спрян, за да се предотврати влизането или напускането на ирански пристанища.

Според Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор в Phillip Nova, устойчивостта на поскъпването ще зависи от това дали атаката в Червено море ще остане изолиран случай, или ще доведе до продължителни смущения във веригите за доставки. По думите ѝ при подобен сценарий „биковете спокойно могат да се насочат към 100 долара за барел за сорта Брент“.

Вашингтон и Техеран засега омаловажават възможността за мирни преговори, което увеличава вероятността от продължителен конфликт и допълнително влошаване на петролния пазар.

По-рано тази седмица хутите отправиха заплаха да блокират саудитското корабоплаване в Червено море. Морският маршрут се превърна във важна алтернатива за износа на Саудитска Арабия, позволявайки на кралството да заобикаля Ормузкия проток и да доставя милиони барели петрол дневно на световните пазари.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.