Печалбата на Tesla се срива на фона на растящите разходи за AI и роботи

Печалбата на Tesla се срина въпреки силното тримесечие за автомобилния бизнес на компанията, съобщава Bloomberg. Това оказва натиск върху плана на главния изпълнителен директор Илон Мъск да пренасочи производителя на електрически превозни средства към перспективни сфери като изкуствен интелект (AI) и роботи.

Разходите за амбициозните инициативи са скочили до 5,8 млрд. долара през второто тримесечие, което води до първото изгаряне на пари в брой за Tesla от две години. Компанията все още очаква капиталови разходи от над 25 млрд. долара за тази година, като ръководителите вече прогнозират още по-големи разходи в бъдеще.

„Това е година с огромни капиталови разходи“, посочи Мъск по време на конферентен разговор за финансовия отчет.

Планираните инвестиции ще подкрепят значително разширяването на фабричните дейности, включително производството на хуманоидни роботи Optimus, инициативи с изкуствен интелект, автономните коли Cybercab и разширяването на флота от роботизирани автомобили.

Tesla е оставила настрана традиционния си автомобилен бизнес, въпреки че продажбите показват признаци на възстановяване след двугодишен спад.

Въпреки по-високите разходи общият резултат на Tesla за второто тримесечие не е достатъчен за темпа, необходим за постигане на целта за капиталови разходи за тази година. Това подчертава любопитната динамика около инвестициите в изкуствен интелект: драматичното увеличение на използването на парични средства може да се окаже недостатъчно, за да помогне на компанията да се справи с конкуренцията.

Alphabet например повиши в сряда прогнозата си за капиталови разходи за 2026 г., като заяви пред инвеститорите, че те могат да достигнат 205 млрд. долара, тъй като компанията изгражда изчислителна мощност, която е в основата на плановете ѝ за развитие на изкуствен интелект.

Коригираната печалба на Tesla спада през тримесечието до 33 цента на акция, което е доста под очакваните от анализатори 51 цента. Компанията отчете и отрицателен свободен паричен поток от 1,09 млрд. долара.

Междувременно приходите достигат 28,2 млрд. долара, засенчвайки пазарните оценки.

Няколко седмици по-рано Tesla обяви, че е продала над 480 хил. превозни средства през тримесечието. Резултатът е значително над очакванията на анализаторите. Автомобилите остават най-важният бизнес на Tesla, докато роботизираните таксита и другите проекти все още не генерират значителни приходи.

Tesla записва през второто тримесечие първото си изгаряне на кеш за последните две години. Графика: Bloomberg

Печалбата на компанията е засегната от по-ниските средни цени на превозните средства, тъй като компанията предлагаше стимули, за да привлече купувачи. Tesla също така спря постепенно производството на Model S и X, които генерираха значителен марж. Оперативните разходи скачат с 47% до 4,35 млрд. долара.

Компанията отчете спад в приходите от регулаторни кредити - плащания, които тя получава от други автомобилни производители, надвишаващи стандартите за емисии. Този поток е намалял, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп разхлаби значително целите за чиста енергия, определени от неговия предшественик, Джо Байдън.

Абонаментите за системата за подпомагане на водача Full Self-Driving (FSD) са нараснали до близо 1,5 млн. броя, което е увеличение с 56% спрямо същия период на предходната година.

Производителят на електромобили не разкри нови цели за зараждащия се бизнес с роботизирани таксита, който наскоро се разшири до Маями, Орландо и Тампа след дебюта си в Тексас. Компанията потвърди плановете за разширяване до Финикс и Лас Вегас.

Tesla предлага и услуга за споделено пътуване чрез същото приложение в района на залива на Сан Франциско, но услугата е по-близка до тази на Uber и Lyft.

Без да разкрива общия брой на автономните превозни средства, ръководителят на отдела за изкуствен интелект в Tesla Ашок Елусвами заяви, че автопаркът е изминал над 380 хил. мили (над 611 хил. километра) без надзор в шест града.

Компанията също така отбеляза, че работи по събирането на повече данни за пробега за своя Cybercab, преди да може да пусне голям брой от тях по улиците.