Най-големият производител на зехтин в света: Пазарът навлезе в нова фаза

Испанската компания Deoleo, най-голямата в света за производство на зехтин, съобщи, че периодът на безпрецедентна нестабилност несъмнено отстъпва място на по-стабилни пазарни условия, като посочи необичаен катализатор, който ѝ е помогнал да увеличи продажбите си в САЩ, пише CNBC.

„Много сложният пазарен цикъл, който преживяхме между 2022 и 2024 г. и който имаше силно, но временно въздействие върху сектора, определено вече е зад гърба ни“, отбеляза Кристобал Валдес в имейл.

Благоприятните тенденции при валежите в големите страни производителки, включително Испания, са открили пътя за стабилен добив в световен мащаб при предстоящата реколта, каза Валдес. Това затвърждава по-силни и балансирани доставки в света.

Анализатори изразиха притеснения за перспективите пред доставките на зехтин в световен мащаб, които показват драстични колебания от сезон на сезон, особено на фона на проблеми като климатичните промени, недостига на вода, вредители и натиск от заболявания.

Deoleo, производител на известни марки зехтин като Bertolli и Carbonell, съобщи преди време, че периодът от 2022 до 2024 г. е бил един от най-предизвикателните в историята на сектора.

Тежките суши и силните горещини в големи части от Южна Европа унищожиха големи части от реколтата от зехтин, което доведе до главозамайващ ръст на цените, шокира дългогодишни участници в индудстрията и потребителите.

Оттогава цените на зехтина намаляха, което накара все по-голям брой потребители да включат основната съставка в здравословната средиземноморска диета в ежедневното си меню.

„Стабилизирането на доставките предоставя по-голяма предвидимост в цялата верига на стойност и ни позволява да очакваме по-стабилна ценова среда. Това, на свой ред, води до възстановяване на търсенето от домакинствата в света“, отбеляза Валдес.

Заедно с Италия и Гърция Испания е една от водещите страни производители в световен мащаб на ценната стока и е глобален еталон за цените.

Цените на зехтина екстра върджин в Испания достигат около 3,9 евро на килограм, според най-новите седмични данни на Европейската комисия. Те продължават стабилната тенденция към понижение от началото на годината.

Цените сега са далеч по-ниски спрямо януари 2024 г., когато зехтинът екстра върджин се продаваше за рекордните 9,3 евро на килограм.

Свиване на бутилките

Валдес отбелязва, че макар ръстът в обемите на продажбите на компанията да се е подобрил на ключови пазари, броят на домакинствата в САЩ, които купуват зехтин, също трайно се увеличава във всички групи хора от гледна точка на доходите им.

Може би изненадващо компанията отдава това на промяната в дизайна на бутилките, което подчертава значението на ориентираните към потребителите иновации в момент, когато Deoleo се стреми да разшири пазарния си дял в страната.

„Предвид нововъзникващите тенденции смятам, че основният пазарен двигател са иновациите, приспособени към съвременните кулинарни навици, особено за по-младите потребители и тези, които откриват ползите от зехтина за първи път“, каза Валдес.

„Ясно отражение на това е засилването на функционалните, добавящи стойност бутилки, в действителност свитите формати вече допринасят за 40% от ръста на цялата категория в страната“, допълни той, имайки предвид бутилката Dress and Drizz на зехтина Bertolli на компанията.