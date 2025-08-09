Най-големият производител на зехтин в света е оптимист за бъдещето след кризата в бранша

Главният изпълнителен директор на испанската компания Deoleo, най-големият производител на зехтин в света, заяви, че рекордната реколта и подобряващите се нагласи на пазара показват, че секторът се възстановява от един от най-трудните си моменти в историята, пише CNBC.

Значителната реколта от маслини, особено в Испания, спомогна за възстановяване на доверието в сектора и доведе до значително понижение на цените на екстра върджин и на върджин зехтина в супермаркетите.

Това се случва след два поредни сезона на ниски добиви, които доведоха до период на изключителна нестабилност по цялата верига на стойност на зехтина.

Перфектната буря от крайни климатични условия, предизвикани от климатичните промени, високите лихвени проценти и инфлация достигна своя връх с главозамайващо покачване на течните мазнини миналата година. То стъписа както потребителите, така и хората с дългогодишен опит в бранша.

Но главният изпълнителен директор на Deoleo Кристобал Валдес заяви, че оттогава насам е настъпила „значителна промяна“.

„Един от най-трудните периоди в нашата история, белязан от недостиг на суровини, висока нестабилност на цените и спад на потреблението, сега отстъпва място на по-нормализирана и обещаваща пазарна среда“, коментира той.

Deoleo, производител на марки зехтин за домашна употреба като Bertolli и Carbonell, съобщи, че очаква цените на суровините да останат по-умерени през втората половина на 2025 г.

„Значителното възстановяване на реколтата от зехтин, особено в Испания, вече води до по-стабилни условия за доставки и това оказва пряко въздействие върху цените в страната на произход“, коментира Валдес.

„Въпреки че известната нестабилност може да се запази, вярваме, че тенденцията към нормализиране ще продължи“, допълва той.

По-голямата част от световните доставки на зехтин идват от Средиземноморието, като южноевропейските страни Испания, Италия и Гърция са сред водещите производители на този продукт в света.

По-конкретно Испания е сред най-големите производители на зехтин в Европейския съюз и световен еталон за цените.

Испанското министерство на земеделието, рибарството и храните заяви, че страната е произвела 1,41 млн. тона зехтин през стопанската 2024/2025 г. Добивът, който беше малко под прогнозирания, се увеличи с около 65% спрямо 855 600 тона година по-рано.

Главният изпълнителен директор на Deoleo казва, че рекордната реколта в Испания е довела до спад с 50% на цените на суровините, стимулирала е търсенето и е позволила на компанията да понижи цените на зехтина в магазините.

„Затова нашата прогноза е предпазливо оптимистична – очакваме по-балансиран пазар, където отговорното ценообразуване и вниманието върху стойността ще бъдат от ключово значение за поддържане на растежа и осигуряване на дългосрочната стабилност на сектора“, отбелязва Валдес.

Главният изпълнителен директор на Deoleo добавя още, че по-благоприятните пазарни условия са позволили на компанията да удвои инвестициите си в реклама и промоции до 10 млн. евро.

В интервю за CNBC, преди САЩ и ЕС да се споразумеят за мито от 15% за повечето стоки от съюза от 1 август, Валдес заяви, че компанията смята да увеличи усилията си в областта на комуникацията, маркетинга и ангажираността на потребителите, за да гарантира, че зехтинът ще остане ежедневен хранителен продукт.