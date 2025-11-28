Руските далекобойни дронове започват да преследват украинските самолети и хеликоптери*

Русия започва да тества далекобойните дронове Shahed, управлявани от оператор, за удари по хеликоптери и лекомоторни самолети, които Украйна използва като част от противовъздушната си отбрана. За навигацията на полета се използват антени в окупираните части на Украйна, Беларус и Русия, пише Business Insider. Зам.-министърът на отбраната на Украйна Юрий Мироненко отбелязва пред изданието, че Русия непрекъснато тества възможностите на Shahed и вече ползва и новите модели само няколко месеца след "дебюта" им по време на конфликта между Иран и Израел това лято - Shahed-107.

Русия увеличи толкова много производството на дроновете Shahed, които са по ирански лиценз, че започна да ги използва не само за далекобойни удари, но и вече близо до фронтовата линия. Според украинските военни това се превръща в сериозен проблем за тях.

Украйна отново атакува масирано енергийни обекти в Крим

В нощта срещу 28 ноември Украйна отново атакува масирано енергийни обекти в Крим, сочат съобщения на руски военни кореспонденти. Има съобщения за взривове около ТЕЦ в Саки, както и по други части от окупирания полуостров.

Дронове отново са ударили и военни обекти в Енгелс и Саратов в Саратовска област, както и военната база в Таганрог (Ростовска област). През миналото денонощие Украйна атакува и казарми на "Ахамт" в Грозни, показват още видеа в социалните мрежи.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 136 свалени дрона в нощта срещу 28 ноември. Най-голям брой е бил над Ростовска област (46), Саратовска област (30) и Крим (29).

В Кремъл не разбират защо САЩ наложиха санкции на "Лукойл" и "Роснефт"

Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт" са неочакван удар, призна руският президент Владимир Путин по време на брифинг в Киргизстан. Той каза, че са водени разговори в Аляска с президента на САЩ Доналд Тръмп и са постигнати определени договорки, които устройват Москва. За тях говори и министърът на външните работи Сергей Лавров, но резултатите от срещата в Аляска не бяха оповестени публично.

В Бишкек Путин коментира, че са последвали още срещи и консултации и конфликт между двете страни не е имало. "И изведнъж САЩ обявяват санкции срещу две наши петролни компании. С какво е свързано това? Честно да ви кажа, дори не разбрах какво се случи", обяви руският президент и допълни, че санкциите влошават отношенията между САЩ и Русия.

В брифинга Путин отново заяви, че властите в Киев не могат да подпишат споразумение за мир, защото са с изтекъл мандат, а и нямат морално право заради корупционния скандал в страната. Няколко часа по-късно антикорупционните органи в страната съобщиха, че извършват обиск в кабинета на началника на кабинета на украинския президент Андрий Ермак в правителствения квартал в Киев. Операцията е по текущо дело, допълват от Специализираната антикорупциона прокуратура (САП) и Националното антикорупционно бюро (НАБУ).

Украинските военни контраатакуват в Покровск

Руският президент отново повтори изявленията си за обкръжението на Покровск и Мирнохрад, както и пълното изтегляне на украинците от Купянск. ВСУ и 7-ми щурмови полк обаче разпространиха видеа за свои контраатаки в северните и западните части на Покровск, които ограничават достъпа до жп линията в града. Тези операции вероятно ще забавят окупацията на града, отбелязват от украинския Център за отбранителни стратегии.

Украйна се "адаптира" към опитите на руснаците да пресекат логистичните линии в Покровск - основно с дронове, и изгради трасета, защитени с мрежи. За доставки се използват и наземни дронове, допълват анализаторите.

Според заключенията напредъка на руснаците в есенните месеци има локален характер и е подпомогнат от мъгливото и дъждовно време, което прави работата на дроновете по-малко ефективна. "Колкото по-силни сме в отбраната на фронтовата линия, толкова повече можем да постигнем в дипломацията и толкова по-активно светът ще и помага да окажем натиск върху Русия да прекрати войната си", каза и украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение за 1373-ия ден от пълномащабната война.

Интензивни битки на бойното поле

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 27 ноември сочат за леко увеличаване на интензивността на бойните действия - регистрирани са 247 атаки спрямо 213 ден по-рано. Русия е извършила и 53 въздушни удара със 133 авиационни бомби, както и 3400 артилерийски обстрела. Използвани са и 2800 fpv-дрона.

Най-тежки са боевете в Покровското направление, където са регистрирани 59 атаки. В свързаното Олександривско направление ВСУ съобщава за 29 атаки.

Все още няма потвърждение на информацията за пълната окупация на Купянск дори и сред руските военни кореспонденти. ВСУ съобщава за 6 атаки в това направление през миналото денонощие.

Интензивни са боевете в Лиманското (29) и Костянтинивското направление (31). ВСУ се изтегли от няколко населени места около Хуляйполе и на този етап няма данни за обкръжени украински части. Съобщава се за контраатаки около магистралата Т0401 "Покровск - Хуляйполе" на запад от Даниливка.

* Информацията е допълнена със съобщенията на Националната антикорупциона служба на Украйна за обиски при Андрий Ермак