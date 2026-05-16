Китайската „индустриална политика за всичко“ оставя света далеч назад

Държавната подкрепа в Китай обхваща старото и новото, стоките и услугите, микро- и макроикономиката. Нищо, което президентът на САЩ Доналд Тръмп може да издейства от Пекин, няма да промени това, казва се в анализ на The Wall Street Journal

През десетилетията, откакто Китай се интегрира в световната икономика, американските президенти неизменно посещаваха Пекин с едни и същи искания: да се спре кражбата на американска интелектуална собственост, да се прекрати принудителния трансфер на технологии и страната да отвори пазарите си. Доналд Тръмп следваше този сценарий и при визитата си през 2017 г.

Дори и тази седмица да е повторил същото, ефектът би бил минимален. Тези искания се основават на разбиране за китайската индустриална политика, тоест държавната подкрепа за определени сектори, което вече е остаряло, подчертава медията.

Си Дзинпин превърна китайската индустриална политика в нещо без аналог в света. Тя обхваща почти всяка индустрия и регион, стимулира както търсенето, така и предлагането, включва услуги и производство, високотехнологични и обикновени отрасли. Целите ѝ са икономически, технологични и стратегически, а инструментите ѝ действат както на микро-, така и на макроикономическо ниво.

Ясно решение не се очертава. Според информации Тръмп е постигнал договореност Китай да купува повече соя, енергийни ресурси и самолети, да ограничи доставките на военно оборудване за Иран и да отвори допълнително пазара си за американски компании. Нито една от тези стъпки обаче няма да попречи на Китай да увеличава глобалния си пазарен дял.

Изследователската организация „Родиъм Груп“ публикува тази седмица доклад, изготвен по поръчка на Американската търговска камара, в който описва основните характеристики на това, което нарича китайската „индустриална политика за всичко“.

Приоритет за всичко

Днес много китайски продукти вече се конкурират успешно със западните по качество и цена дори без държавна помощ. Вместо да намалява подкрепата, Пекин я разширява. Петгодишният план от 2021 г. определяше 19 приоритетни сектора. Последният, публикуван през март, вече включва 24, сред които „мозъчно-компютърни интерфейси“ и „енергия от ядрен синтез“.

Докато смартфоните и електромобилите привличат общественото внимание, китайските амбиции обхващат и зрели, традиционни отрасли.

Планът „Произведено в Китай 2025“, публикуван през 2015 г. и предизвикал сериозно безпокойство на Запад, предвиждаше самодостатъчност в 10 индустрии. Актуализираната версия от 2023 г. премахва един сектор, но добавя още седем, включително производства като домакински уреди и текстил.

Показателен пример е химическата индустрия. Световният износ на тетрахлоретилен, използван в химическото чистене, е нараснал 25 пъти от 2019 г. насам. Износът на ортоксилен, използван при пластмаси и покрития, е скочил 12 пъти.

Същевременно химическият сектор показва колко празни са обещанията на Китай да ограничи свръхкапацитета, който води до спад на цените и печалбите. Според „Родиъм Груп“ директива от 2025 г. обещава мерки срещу свръхпроизводството в нефтохимическата индустрия, но засяга само заводи на повече от 20 години, които представляват едва 5-6% от капацитета. Вместо да намалява производството, планът цели пренасочване към по-високостойностни химикали и годишен ръст на продукцията от 5%.

Организацията отбелязва, че когато китайските компании достигнат технологично равнище, сравнимо с това на конкурентите им, те започват да завземат пазарен дял с изключителна скорост. През 2016 г. Китай е контролирал над 50% от световния износ в 163 индустрии от около 2000 наблюдавани сектора. До 2024 г. броят им вече достига 315.

Управление не само на предлагането, но и на търсенето

Огромните търговски излишъци на Китай често се обясняват със слабото вътрешно търсене. Пекин обаче е способен да създава търсене, когато пожелае. За да развият индустрията за дронове например, властите насърчават земеделието, местните администрации и туристическия сектор да интегрират безпилотни технологии, подпомогнати от публични инвестиции в инфраструктура и специални облигации на местните власти, посочва докладът.

Си Дзинпин някога разглеждаше услугите като по-маловажни от „реалната“ икономика. Това вече не е така. От 2024 г. серия държавни директиви поставя акцент върху високостойностни услуги, включително биофармацевтични договорни услуги, които извършват тестове, научноизследователска дейност и производство за международни фармацевтични компании.

Продажбите в сектора са се удвоили между 2018 и 2022 г., а прогнозите сочат ново удвояване до 2027 г.

Фокус върху стратегическите тесни места

Националната сигурност е неразделна част от индустриалната политика на Си Дзинпин. Намаляването на вноса прави Китай по-малко уязвим на външен натиск, а увеличаването на износа превръща останалите държави в по-зависими от китайската икономика.

Затова Пекин поставя особен акцент върху т.нар. „тесни места“ във веригите на доставки, като органичните химикали и машиностроенето.

Китай редовно отвръща на неприятелски правителства, като използва пазара си като оръжие чрез ограничаване на техния износ. Контролът върху стратегически компоненти е още по-мощен инструмент, защото може да блокира цели производствени линии. Дори САЩ, единствената икономика, способна в голяма степен да устои на китайски натиск, потърси примирие в търговската война, след като Пекин наложи ограничения върху износа на редкоземни елементи и критични минерали.

„С увеличаването на зависимостта от Китай способността на чуждите правителства да ограничават тази зависимост намалява“, предупреждават от „Родиъм Груп“.

Всеобхватният характер на китайската индустриална политика затруднява конкурентите. Митата на Тръмп например намалиха търговския дефицит на САЩ с Китай, но Пекин просто пренасочи износа си към други пазари. Тъй като китайските компоненти присъстват навсякъде в световните вериги на доставки, стойността на китайското съдържание, достигащо до американския пазар, може да остане непроменена дори при спад на директния внос.

Това би могло да се ограничи чрез мита върху китайското съдържание, независимо откъде идва крайният продукт, или чрез по-строги правила за произход, което е ключова линия в търговската политика на Тръмп.

Дори това няма да премахне конкурентната заплаха. САЩ биха могли да забранят всеки произведен в Китай продукт, но тези стоки пак ще увеличават пазарния си дял по света и ще подкопават американското лидерство. Китайските електромобили например все по-често включват китайски софтуер и изкуствен интелект. С разширяването на присъствието им на международните пазари китайските технологии могат постепенно да изместят американските като глобален стандарт.

Това изисква координиран отговор от всички пазарни демокрации срещу китайската индустриална политика. Готовността на съюзниците на САЩ да действат съвместно по отношение на Китай обаче, и без това ограничена, допълнително отслабна при управлението на Тръмп.

Очакване Китай да се провали

Слабата страна на китайската индустриална политика са нейните разходи и неефективност. Китай поддържа по-големи бюджетни дефицити спрямо размера на икономиката си от САЩ. Извън модерното производство икономиката изпитва сериозни затруднения заради дългове, дефлация и застаряващо население.

Затова мнозина критици очакват, а някои дори се надяват, че китайската индустриална стратегия в крайна сметка ще рухне под тежестта на собствените си противоречия.

Няма гаранция обаче, че това ще се случи скоро. Както гласи известната максима за пазарите, Китай може да остане „нерационален“ по-дълго, отколкото чуждите конкуренти могат да останат платежоспособни.

(БГНЕС)