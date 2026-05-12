Европа трябва да започне да се държи повече като Китай, за да оцелее в хаоса

САЩ и Израел може и да започнаха войната в Иран, но – освен самите воюващи страни, Китай и Европа са тези, които ще загубят най-много от нея. И все пак, докато европейските лидери гледат като сърна срещу фаровете на кола как цените на енергията се покачват до небесата, Китай реагира на кризата със забележително спокойствие. Поразително е колко самоуверен е Пекин преди срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин тази седмица.

Китай е по-добре подготвен за това, което наричам епоха на „разпад на реда“, пише Мартин Ленард, директор на European Council on Foreign Relations, за британския в. Guardian. Това не е същото като безредие, където правилата съществуват, но се нарушават. Разпадът на реда е свят, в който самите правила просто са престанали да имат значение.

Докато европейските правителства са обсебени от запазването на реда, Китай разработва стратегия как да оцелее в хаоса.

Китай предвиди този момент преди десетилетие и половина, когато европейците прехвърлиха сигурността си на НАТО, търговските си правила на Световната търговска организация (СТО) и енергийните си доставки на Русия и страните от Персийския залив. В същото време Пекин тихомълком трупаше петрол, храни и полупроводници в огромен мащаб, като завладя световния пазар на редкоземни елементи, критични минерали и технологии на бъдещето.

Всички страни сега са хипнотизирани от театралността на САЩ, но още по-голям дългосрочен риск е Китай да успее да изяде обяда на Европа, да отслаби нейната отбрана, да деиндустриализира градовете ѝ и да я отвори за принуда и изнудване, посочва Ленард.

Мащабът на излагане на Европа на китайското господство е потресаващ, а индустриалният свръхкапацитет на Китай и хищническите валутни курсове правят отворените пазари на Европа основна цел за китайския износ.

Да вземем пример с индустриите на бъдещето. Недостигът на изкопаеми горива, причинен от войната в Иран, кара много европейци да гледат с подновен интерес към прехода си към чиста енергия. Ключовите елементи на този преход, от батерии, електрически превозни средства, слънчеви панели и – ако скоро не се предприемат действия, вериги на доставка на вятърна енергия, са доминирани от китайски фирми.

Нещо повече, тъй като Европа започва мащабно превъоръжаване пред лицето на ескалиращата руска заплаха, тя се оказва зависима от най-големия търговски партньор на Москва за технологиите, от които се нуждае, за да постигне целите си в отбраната.

Около 80% от световната верига на доставки на дронове е свързана с Китай. Общо 97% от магнезия, потребяван от ЕС и ключов компонент в изтребителите, танковете и някои боеприпаси, се доставя от Китай.

Пекин показва, че е едновременно готов и способен да използва тези тесни точки, когато смята, че е политически целесъобразно, както Тръмп научи по трудния начин, когато беше принуден да се откаже от митата си през октомври 2025 г.

Някои европейски лидери се опасяват, че заемането на по-твърда позиция срещу Пекин би означавало да пропуснат изобилие от китайски инвестиции. Огромните трансфери на технологии и инвестиции, които Пекин предлага под носа на напускащия унгарски премиер Виктор Орбан и испанския премиер Педро Санчес, все още не са се материализирали. Вероятно и никога няма да се осъществят, освен ако ЕС не въведе мита, които да стимулират китайските компании да строят в Европа, вместо да изнасят стоки от Китай.

Половинчатите мита, които ЕС въведе в автомобилния сектор, доведоха до откриването на няколко завода на BYD, но тези мерки са твърде несъществени, за да променят реално сметката на китайските фирми. Вместо фабрики, построени от Китай в Източна Европа, с работни места за хиляди хора, по-вероятно е Европа да стане свидетел на бърза деиндустриализация, тъй като по-евтини (и често по-добри) китайски продукти заливат европейските пазари. Страховете, че Баден-Вюртемберг, дом на Mercedes и Porsche, ще се превърне в немския Детройт, не са кой знае колко преувеличени.

За да избегне бъдеще, в което е по-бедна и по-малко способна да се защити, Европа трябва да развие дейност в свят без ред. Това ще означава да се държи повече като Китай – и може би да даде на Пекин доза от собственото му лекарство.

Вместо да разчита на външни правила, за да се защити, или да мисли, че може да управлява света, Китай избирателно огради огромния си вътрешен пазар от чуждестранни компании. В същото време той предвиди накъде отива светът и се позиционира така, че да се възползва.

Сега Европа трябва да направи същото – прозорецът, преди производителите ѝ да загубят окончателно от Китай, бързо се затваря. Европейците трябва да спрат капитала си да отива в САЩ и да го използват за мащабни инвестиции в зелени технологии, изкуствен интелект и отбрана. Те трябва да изградят запаси от стратегически критични минерали, за да направят европейската отбранителна промишленост по-устойчива на кризи. Държавите трябва да поемат ясни политически ангажименти да купуват произведени в Европа батерии и да изключат китайските вятърни турбини от своята инфраструктура.

Намаляването на риска не е достатъчно. Европейците трябва да осъзнаят, че могат сами да дърпат лостовете. Първо, съществува известната като „търговска базука“ на ЕС, или инструмент за борба с принудата, който правителствата не искаха да използват доскоро. Инерцията може би най-накрая се движи в правилната посока. Клеманс Бон, върховен комисар на Франция по стратегията и планирането, наскоро заяви, че 30% всеобхватни мита върху китайските стоки трябва да бъдат на масата (числото е значително над официалната позиция на френското правителство).

Законът за цифровите пазари и Законът за цифровите услуги на ЕС, известни най-вече като източник на раздразнение за Марк Зукърбърг и Илон Мъск, биха могли да бъдат използвани и за ограничаване на операциите на компанията майка на TikTok – ByteDance, Tencent и Alibaba в Европа.

Съществуват и още по-агресивни варианти: малцина осъзнават, че Европа би могла да приземи повече от половината от всички китайски търговски самолети, като задържи актуализации на софтуера за китайския флот от Airbus.

Този набор от инструменти би могъл да постави Европа и Китай на по-равнопоставена основа, но ползите от него далеч надхвърлят отношенията между ЕС и Китай. Това би подготвило Европа да се противопостави на Тръмп, ако той направи още един ход по отношение на Гренландия, затегне подкрепата за Украйна или заплаши да прекъсне достъпа на Европа до американски технологии.

След като европейските правителства започнат да се опитват да оцелеят в хаоса, вместо да запазят реда, те ще бъдат по-способни да издържат на целия набор от заплахи, които възникват в нашата епоха на безредност, заключава Ленард.