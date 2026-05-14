SOFIX отчете минимален спад от 0,07% до 1260 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете минимален спад от 0,07% до 1260,41 пункта в сесията в четвъртък.

От компаниите в индекса най-силни понижения реализираха акциите на "Уайзър Технолоджи" АД - с 2% до 1,96 евро, "Шелли груп" ЕД - с 1,6% до 61,6 евро, "Българска фондова борса" АД - с 1,19% до 8,3 евро.

Най-силни ръстове от 15-те компонента на SOFIX отчетоха "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ - с 3,63% до 2,57 евро, и "Първа инвестиционна банка" АД (ПИБ) - с 1,86% до 3,28 евро.

Борсовият оборот достигна 1 млн. евро. Най-силна в сесията беше търговията с поименни компенсационни бонове - за 432 хил. евро. Следват "ВЕИ инвест холдинг" АД със 101 хил. евро, "Софарма" АД с 62 хил. евро, "Доверие обединен холдинг" АД с 41 хил. евро, "Илевън кепитъл" АД с 31 хил. евро и ПИБ АД с 26 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха ПИБ АД - 29, "Илевън Кепитъл" АД - с 27, "Софарма" АД - с 22, "Уайзър Технолоджи" АД - с 19, и "Доверие обединен холдинг" АД - с 18.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.