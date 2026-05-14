ОПЕК+ планира да завърши увеличението на квотите за добив на петрол

Ключови страни членки на ОПЕК+ се стремят да продължат серията от увеличения на петролните квоти през следващите няколко месеца, за да възстановят спряното производство - макар и на хартия, до края на септември, според делегати на групата, цитирани от Bloomberg.

Групата вече официално се договори да възстанови около две трети от намалението на доставките с 1,65 млн. барела на ден, което направи през 2023 г. ОПЕК+ планира да повиши целите допълнително и да съживи пна още три етапа добивите, въпреки че основните членки не могат реално да осъществят увеличенията заради войната в Иран. Конфликтът блокира износа от Персийския залив.

Алиансът, воден от Саудитска Арабия и Русия, продължава със символични увеличения на добивите по време на войната. Светът обаче спешно се нуждае от допълнителен петрол, за да запълни дупката, оставена от конфликта, който причини кумулативен недостиг от над 1 млрд. барела и източи световните запаси. Шокът доведе до рязко покачване на цените на горивата, което увеличава риска от глобална рецесия.

Преди войната между САЩ и Израел, от една страна, и Иран, от друга страна, да избухне на 28 февруари, осем ключови членки на Организацията на страните износителки на петрол и нейните партньори бяха в процес на възраждане на добивите, спрени в разгара на пандемията, когато държавите се опитваха да се справят с излишъка.

ОПЕК и министерството на енергетиката на Саудитска Арабия не са отговорили на исканията за коментар.

От началото на този месец редиците на групата намаляха с един член, тъй като Обединените арабски емирства (ОАЕ) решиха да напуснат ОПЕК след десетилетия членство заради търкания с Рияд относно квотите за добив.

Напускането на ОАЕ не попречи на останалите седем членки да ратифицират още едно скромно и теоретично увеличение от 188 хил. барела на ден за юни по време на последната си месечна видеоконференция на 3 май. Следващото събиране, което ще преразгледа производствената политика за юли и евентуално след това, е насрочено за 7 юни.

Войната в момента пречи на коалицията да реализира квотите, договорени през последните няколко месеца и принуди няколко членки на картела от Близкия изток да спрат големи обеми производство, докато Ормузкият проток е ефективно блокиран.

Саудитска Арабия съобщи на секретариата на ОПЕК във Виена, че производството ѝ е спаднало още повече през април до 6,3 млн. барела на ден, което е най-ниското ниво от 1990 г. насам, съобщи организацията в месечен доклад в сряда. Производството на Кувейт спада до една четвърт от нивата преди войната. Ирак и ОАЕ също понасят значителни загуби.

Двойната криза от войната и шоковото напускане на ОАЕ не спират алианса да се подготви за следващите години. ОПЕК+ продължава да преглежда индивидуалния максимален производствен капацитет на членките, за да калибрира квотите за производство на по-точна основа през 2027 г., казват трима делегати. Оценката се извършва от консултантската компания DeGolyer and MacNaughton Corp., базирана в Далас.

Същевременно се отчита ръст на броя на супертанкерите, които превозват несанкциониран петрол през Ормузкия проток. Това ще донесе известно облекчение на петролния пазар, който претърпя най-голямото прекъсване на доставките в историята.

Четири кораба, всеки от които превозва по 2 млн. барела предимно иракски суров петрол, са напуснали пролива от 10 май насам, според данни за проследяване на кораби, събрани от Bloomberg.

Преди войната по около 20 танкера с различни размери преминаваха през водния път ежедневно.

Търговците на петрол следят отблизо потоците през Ормузкия проток.