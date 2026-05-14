Експерт: Българите държат в банките повече спестявания от пенсионните фондове

180 хил. души имат спестявания по над 50 хил. евро в банковата система и не печелят нищо от този ресурс. Реално тези 180 хил. души държат повече, отколкото държат пенсионните фондове в България – над 16-17 млрд. евро. Това каза Татяна Пунчева-Василева, член на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Трейдинг“, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

През последните пет години почти 20 хил. нови инвеститори са се присъединили към българския капиталов пазар, каза тя.

„Това означава, че всеки работен ден на пазара е имало 10-20 нови играчи на пазара, които са открили сметка или са започнали да търгуват. Потенциалът е огромен. Имаме десет пъти повече хора, които държат парите си в банка и нищо не печелят“, посочи Пунчева.

Според нея участието на малките инвеститори на капиталовия пазар трябва да се увеличи, което ще повиши и ликвидността на самия пазар.

„Хората могат да спестяват и чрез инвестиции, особено когато притежават ресурс, който не е нужен ежедневно“, каза още тя.

Според Пунчева идеите на предходното правителство за държавни ценни книжа за граждани са от ключово значение и биха подтикнали масата инвеститори да се обърне към пазара. Подобни инициативи обаче не биха имали незабавен ефект, а ще действат плавно, смята тя.

Според Пунчева тепърва ще видим истинския ефект от приемането на България в еврозоната.

Тя посочи, че в началото на годината SOFIX е отбелязал ръст, но до края на годината ще видим още високи нива. По думите ѝ двигател на ръста през януари са били ритейл инвеститорите – хора, които вече са били на пазара и са допълвали портфейлите си, или участници, които тепърва са навлезли на него. Чуждестранните инвеститори все още оглеждат пазара у нас и не са били активни в този период, за което говори и фактът, че той не достигна големи обеми.

Българският фондов пазар е малък и неликвиден и това не може да се промени, отбеляза тя. Според нея обаче подобряването на корпорартивната комуникация има голямо значение за инвеститорите.

„За инвеститорите най-важна е, първо, добрата инвестиционна история – една компания да има история, бидейки на пазара, и второ – как тя говори с инвеститорите, корпоративната комуникация и корпоративното управление, което показва пред света. Тези две неща са ключови, за да влезе един инвеститор и да остане в компанията“, каза Татяна Пунчева-Василева.

Тя отбеляза, че чуждестранните инвеститори искат да видят историята да е подкрепена с растеж, добри маржове. Според нея те се интересуват основно къде инвестира компанията.

„Те искат да видят едно добро управление. Компанията трябва да показва растеж, устойчивост и добри маржове, трябва да може да го комуникира. Ключово е какво и как говори с инвеститорите, какви отчети публикува, на какъв език ги публикува“, смята още тя.

На Българската фондова борса се задават нови IPO-та. Още през май ще има малко първично публично предлагане на BEAM пазара, но се подготвят и други и годината се очертава като интересна, съобщи гостенката.

„Нашият пазар има нужда от свежа кръв, от интересни нови предложения за малки и големи инвеститори, тъй като те са двигателите на пазара“, каза Татяна Пунчева-Василева.

