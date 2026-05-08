Зеленски подписа указ, позволяващ провеждането на парада в Москва на 9 май

Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ (374/2026), с който позволява провеждането на парад на Червения площад в Москва от 10 часа на 9 май. В текста са включени и координатите за провеждането на мероприятието.

Документът е публикуван на страницата на украинското президентство. В него се отбелязва, че решението е взето "във връзка с многобройните искания, с оглед на хуманитарните цели, очертана в преговорите с американската страна".

Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е говорил лично със Зеленски и руския президент Владимир Путин и е договорил примирие за три дни - от 9 до 11 май. В пост в социалната мрежа Truth Social той написа, че причината е провеждането на тържествата за Деня на победата в Русия, както и че Украйна играе важна роля и фактор във Втората световна война.

Украинският лидер Володимир Зеленски съобщи, че е приел примирието в замяна на обмен на 1000 военнопленници. За нас Червеният площ не е толкова важен, колкото да върнем хората у дома, посочи още той в социалните мрежи. Украйна очаква САЩ да осигурят изпълнението на договореното с Русия, пише още Зеленски.

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков също потвърди за примирието. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков пък реагира на указа с коментар, че Русия не се нуждае от разрешението на никого, за да проведе парада. "Не се нуждаем от разрешение, за да се гордеем с нашия Ден на победата", каза той, цитиран от ТАСС.

Указът на украинския президент. Източник: President.gov.ua

Преди дни Зеленски коментира, че Русия "се е навоювала" до там, че да иска разрешение от Украйна, за да проведе парада си. В последните месеци украинските дронове нанесоха съществени щети на петролни съоръжения и военни заводи. На 8 май украинския президент посети Днипропетровска област и предните позиции в освободените наскоро територии.

В Москва се разви истинска истерия около парада за Деня на победата и бяха въведени драконовски мерки за сигурност, включително пълното спиране на интернет, както и на обаждания и изплащане на СМС-и по време на парада. Министерството на отбраната съобщи още през април, че военна техника няма да участва в парада заради "терористични заплахи".