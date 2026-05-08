Зеленски подписа указ, позволяващ провеждането на парада в Москва на 9 май

В текста са посочени координатите за провеждане на тържествата за Деня на победата и точния час на мероприятието

22:28 | 08.05.26 г. 7
Снимка: President.gov.ua
Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ (374/2026), с който позволява провеждането на парад на Червения площад в Москва от 10 часа на 9 май. В текста са включени и координатите за провеждането на мероприятието.

Документът е публикуван на страницата на украинското президентство. В него се отбелязва, че решението е взето "във връзка с многобройните искания, с оглед на хуманитарните цели, очертана в преговорите с американската страна". 

Малко по-рано американският президент Доналд Тръмп съобщи, че е говорил лично със Зеленски и руския президент Владимир Путин и е договорил примирие за три дни - от 9 до 11 май. В пост в социалната мрежа Truth Social той написа, че причината е провеждането на тържествата за Деня на победата в Русия, както и че Украйна играе важна роля и фактор във Втората световна война.

Украинският лидер Володимир Зеленски съобщи, че е приел примирието в замяна на обмен на 1000 военнопленници. За нас Червеният площ не е толкова важен, колкото да върнем хората у дома, посочи още той в социалните мрежи. Украйна очаква САЩ да осигурят изпълнението на договореното с Русия, пише още Зеленски.

Съветникът на Кремъл Юрий Ушаков също потвърди за примирието. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков пък реагира на указа с коментар, че Русия не се нуждае от разрешението на никого, за да проведе парада. "Не се нуждаем от разрешение, за да се гордеем с нашия Ден на победата", каза той, цитиран от ТАСС.

Преди дни Зеленски коментира, че Русия "се е навоювала" до там, че да иска разрешение от Украйна, за да проведе парада си. В последните месеци украинските дронове нанесоха съществени щети на петролни съоръжения и военни заводи. На 8 май украинския президент посети Днипропетровска област и предните позиции в освободените наскоро територии.

В Москва се разви истинска истерия около парада за Деня на победата и бяха въведени драконовски мерки за сигурност, включително пълното спиране на интернет, както и на обаждания и изплащане на СМС-и по време на парада. Министерството на отбраната съобщи още през април, че военна техника няма да участва в парада заради "терористични заплахи".

Последна актуализация: 23:06 | 08.05.26 г.
войната в Украйна Володимир Зеленски примирие парад
Solar Power
преди 7 часа
До: supertrader и понеже си супер трейдър аз ако бях на теб щях да шортя всичко руско :)
Solar Power
преди 7 часа
До: supertrader Не се знае може пък да има втори разпада на рашката и току виж 20-30 народа се избавят от руско ИГО. Не мислиш ли ? Време е на последната империя да пръъъцне ...
supertrader
преди 8 часа
Фактически 1000 е подигравката, да ги вземе всичките, те много искат в Украйна.
supertrader
преди 8 часа
СССР2 е неизбежен, ако не се умирят по друг начин украинците..Например с вагони с пари може да стане.
supertrader
преди 8 часа
гъбко, ПВО може да покрие малка територия за тактически ракети. Точно това е момента който всички обичат да премълчат и подминат, има средства за защита но на малка част от територията и хората, всички го могат това. Обаче да ги подгони войската с техниката си от парада, това вече няма как да го спрат. На този парад не е тайна че армията е руска, но войската е от руски украинци, поне 7 от 10 могат да се определят като такива. Затова няма техника, да не стане веселба.
supertrader
преди 8 часа
Там са множеството от ВСУ, по добре да ги вземе всичките, че в Масква вече става много трудно да им обещаят, че ще се оправят нещата по друг начин. Сипят обиди към властта в Русия, изоставени били и лъгани. По голям проблем са те, от дроновете могат да предпазят малка територия с тежки картечници. Затова не се прави парад с оръжия.
гъбко
преди 8 часа
За дроновете не знам , ама както каза Президента Зеленски , лидерЪТ на Свободният свят , Фламингото и тактическата балистична ракета, ще сложат рассияните на масата на преговорите . Един дрон фърчи с едни 50-100кг бойна глава , ама Фламингото вече носи 1 тон !! А тактическата балистична ракета Сапсан половин тон !! Ако някой следи сводките на рассияните , там започнаха да се появяват числа за едни свалени балистични ракети ... :))) ... СВОто отива на приключване !! Явно Сапсан е на въоръжение !!
