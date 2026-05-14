АІ кибератаките рискуват да се превърнат в новото нормално само до месеци

Компаниите губят време за подобряване на софтуерните си защити, докато хакерите все по-често се възползват от слабостите им с помощта на модели с изкуствен интелект (АІ). За това предупреждават от компанията за киберсигурност Palo Alto Networks, цитирана от CNBC.

„Сега изчисляваме стеснен три- до петмесечен прозорец, в който организациите да изпреварят противника, преди захранваните от АІ злоупотреби да започнат да се превръщат в новата норма“, посочва Лий Кларих, главен продуктов и технологичен директор на Palo Alto Networks, в блог публикация.

„Този неизбежен потоп от уязвимости изисква неотложни мерки“, посочва още той.

Зачестената поява на все по-изкусни АІ модели като Mythos на Anthropic оказва натиск върху екипите за киберсигурност за подобряване на защитните способности, докато те се готвят за вълна от кибератаки, способни да експлоатират досега неизвестни софтуерни слабости. Тези притеснения доведоха до редица срещи в Белия дом с банкови ръководители и технологични гиганти.

По-рано тази седмица от Google съобщиха, че са предотвратили опит за използване на АІ за „масова“ злоупотреба, като хакерите вече се възползват от достъпните им АІ инструменти.

В публикацията Кларих призовава за иновации в цялата индустрия, чрез които да се преследват тези нови техники за хакване.

По-рано миналия месец Anthropic обяви, че ограничава пускането на своя модел Mythos до избрана група компании, за да могат те да направят тестове и да поправят уязвимости в системите си, преди хакери да ги открият и да се възползват от тях. В групата бе и Palo Alto Networks, както и CrowdStrike, Amazon, Apple и JPMorgan.

OpenAI също обяви своя нов модел GPT-5.5-Cyber миналата седмица, като впоследствие даде начало и на киберинициативата си Daybreak.

„Големият въпрос само допреди няколко седмици беше: „Преекспонираме ли способностите на модела“? С направата на повече тестове мога уверено да кажа, че не е така“, посочва Кларих в публикацията. „Всъщност тези модели вероятно са дори по-добри в намирането на уязвимости, отколкото първоначално осъзнавахме“, допълва той.