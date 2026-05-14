Цената на петрола се стабилизира на фона на разговорите между Тръмп и Си*

Цената на петрола се стабилизира в четвъртък след срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, на която бе зададен оптимистичен тон и подчертани възможности за сътрудничество, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,17% до 105,81 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,23% до 101,25 долара за барел.

Преди срещата в Пекин в четвъртък, продължила повече от два часа, Тръмп заяви, че „отношенията между Китай и САЩ ще бъдат по-добри от всякога“.

Срещата се проведе на фона на войната на САЩ и Израел в Иран, която изглежда все още не е към края си. Конфликтът доведе до рекордно бързо изчерпване на световните петролни запаси, а пазарът ще остане „сериозно ограничен“ поне до октомври, дори ако войната приключи следващия месец, според Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Преди срещата между лидерите САЩ заплашиха банки и наложиха санкции на още организации заради продажбата на ирански петрол на Китай - най-големия купувач на ирански суров петрол. Тази седмица Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че търговските преговори ще бъдат с приоритет пред обсъжданията на конфликта в Близкия изток.

Според Администрацията за енергийна информация на САЩ, потоците на суров петрол и горива през ключовия Ормузки проток са намалели с близо 6 млн. барела дневно през първото тримесечие след началото на военните действия в края на февруари. По време на войната само малък брой танкери са успели да напуснат Персийския залив.

„Докато изглежда, че курсът все още клони към дипломация, а не към пълна ескалация на напрежението, пазарът остава фокусиран върху крайната развръзка - а именно кога доставките в крайна сметка ще бъдат възобновени - дори ако този срок продължава да се отлага“, коментира Ребека Бабин ог CIBC Private Wealth Group.

Износът на ирански петрол също е ограничен заради американска военноморска блокада на пристанищата на страната. Според сателитни снимки, събрани от Bloomberg News, петролните терминали на основния експортен център на остров Харг отново са били празни във вторник.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.