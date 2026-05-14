Тръмп: Отношенията между САЩ и Китай се развиват по-добре от всякога

Китайският президент Си Дзинпин изрази задоволство от положителните преговори в областта на търговията със САЩ в началото на двудневната среща с президента Доналд Тръмп в Пекин в четвъртък. Разговорите ще включват също войната в Иран и продажбата на оръжия от САЩ за Тайван, предава Ройтерс.

Рейтингът на Тръмп пострада от неуспешната му операция в Близкия изток и това придава допълнително значение на очакваното с голям интерес посещение на американския президент в Китай – първото на държавен глава на САЩ в основния стратегически конкурент на Америка от последното му посещение там през 2017 г.

„Вие сте страхотен лидер, понякога хората не харесват, когато го казвам, но аз въпреки това го казвам“, заяви Тръмп пред Си, след като китайският ръководител го посрещна с големи почести в Голямата зала на народите в Пекин с почетна гвардия и множество деца, които развяваха развълнувано цветя и знамената на САЩ и Китай.

„Има хора, които твърдят, че това може да е най-голямата среща на високо равнище в историята. Чест е да бъда с вас. Чест е да бъда ваш приятел, а отношенията между Китай и САЩ се развиват по-добре от когато и да било“, добави Тръмп.

Си даде начало на срещата, като заяви пред Тръмп, че стабилни отношения между САЩ и Китай са от полза за целия свят. „Когато си сътрудничим, това е от полза и за двете страни, когато се противопоставяме едни на други, и двете страни страдат“, добави той.

Си каза още, че подготвителните разговори от икономическите и търговските екипи в Южна Корея в сряда са постигнали „като цяло балансирани и положителни резултати“, според текста на речта му, публикувана от китайската държавна осведомителна агенция Синхуа.

Новият кръг преговори имаше за цел да запази търговското примирие, постигнато през октомври миналата година, и да установи механизми за подкрепа на търговията и инвестициите в бъдеще, съобщиха официални представители, запознати с въпроса.

Тръмп е придружаван от група главни изпълнителни директори, които се стремят да разрешат проблеми с Китай, включително Илон Мъск и главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, който се присъедини в последния момент. Тръмп заяви, че първото му искане към Си ще бъде да „отвори“ Китай за американската индустрия.

Мъск, Хуанг и ръководителят на Apple Тим Кук присъстваха на първите разговори между лидерите, като Мъск заяви пред репортери на тръгване от Голямата зала, че те са били „чудесни“.

Срещите на лидерите тази седмица ще предоставят много възможности за лични контакти между Си и Тръмп. След първите им разговори те ще направят обиколка на Храма на небето, който е включен в списъка на ЮНЕСКО на световното културно наследство, и ще присъстват на държавен прием в четвъртък, преди да пият чай и да обядват заедно в петък, съобщи Белият дом.

Динамиката на силите се промени

Динамиката на силите се промени след последното посещение на Тръмп в Пекин, когато Китай направи всичко възможно да му осигури помпозен прием и да купи американски стоки за милиарди долари, коментира Али Уейн, старши съветник за отношенията между САЩ и Китай в International Crisis Group.

Тогава „Китай се опитваше да убеди САЩ в нарастването на статута му... Този път САЩ, без да са подканени, по собствена воля, признават този статут“, допълва той, като посочва, че Тръмп възроди понятието „Г-2“, отнасящо се до две суперсили, когато за последен път се срещна със Си в кулоарите на срещата на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея през октомври.

Тръмп влиза в разговорите с отслабена позиция.

Американски съдилища оспориха способността му да налага мита по своя воля върху износа на Китай и други страни. Войната в Иран ускори инфлацията в САЩ и засили опасността Републиканската партия на Тръмп да загуби контрол върху едната или и двете камари на Конгреса на междинните избори през ноември.

Въпреки че китайската икономика изпитва затруднения, Си не е подложен на сравним икономически или политически натиск.

Въпреки това и двете страни искат да запазят примирието, постигнато през октомври, при което Тръмп замрази трицифрените мита върху китайски стоки, а Си оттегли ограниченията си за глобалните доставки на редкоземни елементи, които са жизненоважни за производството на всякакви стоки – от електромобили до оръжия.

Очаква се те да обсъдят и форуми за подкрепа на взаимната търговия и инвестиции и диалог по въпросите на изкуствения интелект.

Вашингтон иска да продава самолети Boeing, земеделски стоки и енергийни ресурси на Китай, за да намали търговския дефицит, който отдавна гневи Тръмп, а Пекин настоява САЩ да смекчат ограниченията върху износа на оборудване за производство на чипове и модерни полупроводници, съобщиха официални представители, участващи в планирането.

Иран и Тайван в центъра на вниманието

Освен търговските въпроси, се очаква Тръмп да насърчи Китай да убеди Иран да сключи споразумение с Вашингтон за прекратяване на конфликта. Но анализатори се съмняват, че Си ще пожелае да притисне твърдо Техеран или да спре подкрепата си за армията му предвид значението на Иран за Пекин като стратегически противовес на САЩ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред Fox News на борда на президентския самолет Air Force One, че е в интерес на Китай да помогне за решаването на кризата, тъй като много негови кораби са блокирани в Персийския залив, а забавяне на световната икономика ще навреди на китайските износители.

За Си продажбите на оръжие от САЩ за Тайван, демократично управлявания остров, към който Китай има претенции, ще бъдат основен приоритет. Той предупреди за възможен конфликт при неправилен подход в началото на срещата си с Тръмп.

"Ако не се подходи правилно, двете страни ще стигнат до конфликт и дори до сблъсъци, което ще постави цялостните отношения между САЩ и Китай в изключително опасно положение", заяви Си по време на срещата в Голямата зала на народите.

Китай повтори в сряда, че силно се противопоставя на продажбите на американско оръжие за Тайван, като съдбата на пакета за 14 млрд. долара, който все още очаква одобрението на Тръмп, не е ясна. САЩ са задължени по закон да снабдяват Тайван със средства за отбрана въпреки липсата на официални дипломатически отношения.

„Тръмп няма много карти, с които да играе. Но не смятам, че той мисли така“, казва Ронан Фу, помощник-изследовател в института Academia Sinica в Тайпе.

Си има ответно посещение в САЩ, предпазливо планирано за по-късно тази година, което би било първото за него в САЩ след преизбирането на Тръмп през 2025 г.