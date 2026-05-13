Тръмп пристигна в Китай с делегация начело с Дженсън Хуанг и Илон Мъск

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и делегация, която включва ръководителя на Nvidia Дженсън Хуанг и Илон Мъск, бяха посрещнати тържествено в Пекин. Тръмп се готви да поиска от китайския си колега Си Дзинпин да „отвори страната си“ за американския бизнес в началото на двудневната им среща, предава Ройтерс.

Тръмп се стреми към икономически победи при първото посещение на американски президент в Китай от близо десет години насам и към запазване на крехкото търговско примирие, за да подкрепи рейтинга си на одобрение, който пострада от войната му с Иран.

Той беше посрещнат от китайски високопоставени представители, строго организирана почетна гвардия и десетки китайски студенти, развяващи китайски и американски знамена, след като слезе от борда на президентския си самолет Air Force One.

Тръмп се спря по средата на червения килим, докато студентите скандираха „добре дошъл, добре дошъл, сърдечно добре дошъл“ на мандарин, вдигна ръка във въздуха за поздрав и се усмихна широко преди да отпътува с лимузината си.

Главните изпълнителни директори, които придружават Тръмп, идват предимно от компании, които се стремят да разрешат бизнес проблеми с Китай, като Nvidia, която има затруднения да получи регулаторно разрешение да продава мощните си чипове с изкуствен интелект ​H200 в страната.

Тръмп е поискал от Хуанг в последната минута да се присъедини към посещението му, съобщава запознат с въпроса източник, пожелал да остане анонимен. Той бил забелязан да се качва на борда на Air Force One при спиране за презареждане в Аляска на път за Пекин.

„Ще поискам от президента Си, изключително уважаван лидер, „да отвори“ Китай, така че тези блестящи хора да могат да покажат какво могат“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като имаше предвид делегацията от бизнес лидери. „Това ще бъде моята първа молба“, допълни той.

В отговор на въпрос за публикацията Гуо Дзякун, говорител на китайското външно министерство, заяви, че Пекин е готов да „разшири сътрудничеството, да управлява различията и да внесе по-голяма стабилност и сигурност в изпълнения със сътресения свят“.

Докато Тръмп се готвеше за помпозното събитие, неговият преговарящ в областта на търговията Скот Бесънт приключи тричасови подготвителни разговори с китайски официални представители в Южна Корея. Китайската осведомителна агенция Синхуа ги определи като „откровени, задълбочени и конструктивни“, но официални представители не дадоха подробно резюме.

Двудневните срещи на Тръмп ще включват посещение в Голямата зала на народите, обиколка на 600-годишния Храм на небето в Пекин и държавен прием.

Освен търговията преговорите ще включват редица чувствителни въпроси – от войната с Иран до продажбите на оръжия на САЩ за Тайван, демократично управлявания остров, към който Китай има претенции.

Очаква се Тръмп да насърчи Китай да убеди Техеран да сключи споразумение с Вашингтон за прекратяване на конфликта, въпреки че той заяви, че няма да се нуждае от помощта на страната.

В сряда Китай повтори острото си противопоставяне на продажбата на оръжия от САЩ за Тайван, като съдбата на пакет за 14 млрд. долара, който очаква одобрението на Тръмп, все още е неясна.

Двете страни искат да запазят примирието, постигнато миналия октомври, при което Тръмп замрази трицифрените мита върху китайски стоки, а Си оттегли ограниченията върху глобалните доставки на редкоземни елементи, които са жизненоважни за производството на стоки от електромобили до оръжия.

Очаква се те да обсъдят и форуми за подкрепа на взаимната търговия и инвестиции и диалог по въпроси в областта на изкуствения интелект, а Вашингтон се стреми да продава самолети на Boeing, земеделски стоки и енергия на Китай, за да намали търговския дефицит, който отдавна гневи Тръмп, заявиха американски официални представители.

Пекин иска САЩ да смекчат ограниченията върху износа на оборудване за производство на чипове и модерни полупроводници.

Тръмп влиза в преговорите в отслабена позиция. Съдилища оспориха способността му да налага мита върху износ от Китай и други страни.

Войната в Иран също ускори инфлацията в САЩ и засили опасността Републиканската партия на Тръмп да загуби контрола върху една от двете камари в Конгреса на междинните избори през ноември.

Въпреки че китайската икономика изпитва затруднения, Си не е изправен пред сравним политически и икономически натиск.

„Администрацията на Тръмп се нуждае от тази среща повече от Китай, тъй като трябва да покаже на американските избиратели, че се подписват сделки и се печелят пари“, коментира Лиу Сиан, основател и главен изпълнителен директор на консултантската компания Wusawa Advisory в областта на геополитиката, базирана в Пекин.