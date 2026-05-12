Срещата на Тръмп и Си може да отпуши вноса на американските енергоресурси в Китай

Дългоочакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай може да рестартира доставките на американски енергоресурси за китайските предприятия, пише Ройтерс. Очакванията са двамата президенти да се срещнат на 14 май и техните разговори могат да бъдат ключови за двустранните икономически отношения, наред с геополитическите проблеми, които ще обсъдят. Агенцията отбелязва, че от май 2025 година Пекин вече не купува природен газ и петрол от САЩ след наложените от Белия дом мита върху вноса на китайски стоки. Пекин отговори със свои мита и направи вноса на американските продукти неизгоден.

Китай започна да купува втечнен газ от САЩ още през 2009 година и в първите години внасяше по почти 9 млн. тона годишно. Постепенно обаче количествата намаляха до 4,15 млн. тона през 2024 година, като многократно Китай се възползваше от ситуацията и продаваше договорени карга на спот пазарите с голяма печалба. През миналата година количествата паднаха рязко до 26 хил. тона като Китай просто пренасочва почти цялото количество по дългосрочните договори към други пазари.

По отношение на петрола Китай е най-големият вносител в световен мащаб, а САЩ са сред водещите износители, но американският петрол никога не е имал голям дял в китайския внос. През 2020 година вносът достига до 395 хил. барела дневно, а през 2024 година намалява до 193 хил. барела дневно, т.е. стойността му достига 6 млрд. долара за цялата година. От май 2025 година Китай спря да купува американски петрол и се насочи към доставки от дестинации под санкции - Русия, Венецуела и Иран.

Евтиният петрол се използва основно от независимите рафинерии - почти няма държавна структура, която да се свързва с нарушаването на санкционните режими. Има данни, че много от тези малки рафинерии затварят през май, защото дори и петролът от държавите под санкции вече се продава без големи отстъпки и разходите за производството се увеличават чувствително.

Според източници на Ройтерс Пекин е издал директива работата на тези малки рафинерии да продължи, за да бъдат гарантирани доставките на горива на вътрешния пазар. Загубите обаче са прекалено големи, отбелязва агенцията и допълва, че собствениците им използват случая и ги затварят за годишна профилактика. Облекчение за тях е и свитото търсене на горива в Китай през последните месеци.

В понеделник (11 май) САЩ наложиха нови санкции срещу Техеран в опит да ограничат доставките на петрол в Китай, но в същото време на 13 март премахнаха санкциите срещу Русия и сега тя свободно продава петрол на Пекин и Индия. Санкциите срещу Русия бяха веднъж удължени до средата на май и все още не е ясно какво ще реши Вашингтон. Преди да бъде съобщено, че дерогацията за руския петрол ще продължи, финансовият министър Скот Бесънт уверяваше, че санкциите ще бъдат възстановени.

Финансовото министерство на САЩ сега съобщава за трима души и девет компании, които са включени в "черния списък" на Вашингтон. Четири от компаниите са базирани в Хонконг, три в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и една в Оман.

Ройтерс припомня, че в края на миналата седмица САЩ наложиха и санкции срещу компании, които доставят на Иран дронове и компоненти за дронове и ракети. Целта е да бъде притисната властта в Иран, за да се проведат преговори за обогатения уран, който притежава страната.