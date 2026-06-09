Очаква се бум на офшорните вятърни паркове в света през следващото десетилетие

Към края на 2025 г. инсталираните офшорни мощности са били с капацитет от 92 гигавата, но към края на следващото десетилетие те ще се учетворят, показва доклад на Global Wind Energy Council. През миналата година са изградени и свързани с мрежата офшорни вятърни мощности с капацитет от 9 гигавата и по този показател 2025 г. е една от най-успешните за сектора. В Китай са въведени 6,6 гигавата през миналата година. В Европа новите офшорни инсталации в експлоатация са с капацитет от 2 гигавата, въведени в Германия, Великобритания и Франция.

Според очакванията на експертите до 2035 г. в световен мащаб ще бъдат изградени нови офшорни вятърни мощности с капацитет от 327 гигавата.

В момента в етап на изграждане са вятърни паркове в крайбрежията с капацитет от 50 гигавата, се казва още в доклада.

Китай изпревари Великобритания и в момента е най-големият пазар на офшорна вятърна енергия, като държи 52% от капацитета в световен мащаб. В топ 5 влизат още Германия, Нидерландия и Тайван.

Офшорните паркове са повече от климатична цел

От GWEC отбелязват, че офшорните вятърни паркове са решение за проблемите с производството на електроенергия в много държави на фона на нестабилността и несигурността на енергийните пазари в момента, но има и сериозни предизвикателства пред сектора. Сред тях е бавното присъединяване и изграждане на мрежите, което може да отблъсне инвеститорите.

Организацията отчита още, че за пет години светът е бил изправен пред две енергийни кризи и в момента приоритет са собствените енергоизточници, а офшорните вятърни паркове могат да бъдат стратегически актив и източник на надеждна възобновяема енергия.

По този начин вятърните паркове се превръщат в повече от климатична цел - един от начините за гарантиране на енергийните доставки.