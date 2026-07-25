Южнокорейски технологични компании обявиха инвестиции за близо 1 трлн. долара

Южна Корея обяви нови инициативи в областта на изкуствения интелект на стойност 950 млрд. долара, включващи Samsung Electronics, SK Group и американски технологични фирми, тъй като световните лидери в областта на изкуствения интелект искат да запълнят недостига на по-бързи чипове, за да захранват и разработват по-модерни системи, съобщава Ройтерс.

SK Group е подписала сделки на стойност 750 млрд. долара, включително тази на SK Hynix в партньорство с Nvidia, оценявано на над 500 млрд. долара, заявиха от правителството на Южна Корея след среща на върха за изкуствен интелект, организирана от президента Лий Дже-мьон в Сан Франциско.

Samsung Electronics заяви, че е подписала меморандум за разбирателство с Broadcom, обхващащ до 200 млрд. долара в областта на чиповете за памет, услугите за изработване на чипове и модерно окомплектоване.

Сделките са последните стъпки на американските фирми за изкуствен интелект, които се надяват да си подсигурят доставки, тъй като търсенето на чипове и компютърна инфраструктура надхвърля предлагането, което подтиква технологичните компании към по-тесни партньорства с лидерите в производството на полупроводници в Южна Корея.

Лий заяви, че Южна Корея ще проправи пътя към нова ера на изкуствения интелект в партньорство с глобални технологични компании, предоставяйки своята „динамична екосистема от изкуствен интелект“, за да разшири световния пазар за индустриално и лично използване на изкуствен интелект.

Той представи „Декларацията от Сан Франциско за изкуствен интелект“, която очертава амбициите на Южна Корея за технологично сътрудничество със САЩ в областта на изкуствения интелект.

„Бих искал да представя визия за бъдещето на изкуствения интелект и да предложа глобално сътрудничество, за да се осъществи“, посочи Лий.

Той се срещна отделно с главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман, главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей и главния изпълнителен директор на Broadcom Хок Тан, преди да се присъедини към срещата на върха.

Nvidia и южнокорейската SK Group представиха нова инициатива за изкуствен интелект на стойност 500 млрд. долара, обхващаща мащабни центрове за данни.

Инициативата включва дългосрочно партньорство със SK Hynix за осигуряване на доставки на чипове за памет от следващо поколение за Nvidia и съвместно разработване на високоскоростна памет за обучение с изкуствен интелект, агенти с изкуствен интелект и физически приложения с изкуствен интелект.

Като част от споразумението, SK Telecom планира да изгради 2-гигаватов център за данни, захранван от чипове Vera Rubin и високоскоростни чипове за памет на SK Hynix. Центърът за данни трябва да заработи през 2027 г.

Samsung Electronics заяви отделно, че ще работи с Broadcom по разработването на своя AI ускорител от следващо поколение, базиран на технологията HBM на Samsung.

Президентът Лий трябва да присъства на среща в Силициевата долина в събота между Националната пенсионна служба на Южна Корея, третият по големина пенсионен фонд в света, и американски фирми за рисков капитал, за да насърчи инвестициите в южнокорейски стартъпи.

Събитията подчертават усилията на Лий да привлече глобални капиталови и технологични партньори, докато той преследва една от най-амбициозните държавно подкрепяни инициативи за изкуствен интелект в света.

Миналия месец Лий представи три мащабни държавни проекта, свързани със Samsung Electronics и SK Hynix, за изграждане на клъстери за производство на полупроводници, физически екосистеми с изкуствен интелект и центрове за данни за изкуствен интелект, като част от мащабна индустриална стратегия с инвестиции от над 576 млрд. долара.