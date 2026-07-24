Европа разполага със значителни финансови ресурси, но изостава при инвестициите, според анализ

Европа разполага със значителни финансови ресурси, но изостава при инвестициите в модернизацията и разширяването на производството, въпреки че има необходимия капитал за това, според анализ на McKinsey Global Institute - MGI, цитиран от германското издание Spiegel.

Според проучването глобалното богатство е нараснало през 2025 г. до около 1800 трлн. долара спрямо приблизително 1700 трлн. долара година по-рано. Около 620 трлн. долара от тази сума се падат на реални активи, като недвижими имоти и инфраструктура, а приблизително 570 трлн. долара представляват богатството на домакинствата.

Едва около 20 на сто от увеличението на глобалното богатство обаче се дължи на инвестиции в реалната икономика. Основната част от ръста е резултат от преоценка на активите, например вследствие на поскъпването на акциите, което, според авторите на анализа, увеличава риска при евентуални пазарни корекции.

В международен план Европа запазва стабилни баланси, но изостава по отношение на продуктивните инвестиции. Нетните вложения в производствен капитал възлизат на около 2 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), което е приблизително два пъти по-малко в сравнение със САЩ.

„Европа е богата на активи и бедна на инвестиции“, коментира партньорът в MGI и автор на проучването Ян Мишке.

По думите му, докато в САЩ ръстът на богатството се подкрепя от силно повишение на борсовите оценки, а Китай разчита на високо ниво на задлъжнялост, Европа е в по-стабилна финансова позиция. „От балансова гледна точка Европа е в значително по-добра позиция от САЩ или Китай. Следващата стъпка е тази стабилност да се превърне в повече инвестиции и по-висок растеж на производителността“, посочва Мишке.

Проучването откроява Германия като пример за стабилни публични и частни финанси. Страната има сравнително ниска задлъжнялост на домакинствата, умерен държавен дълг и нетни чуждестранни активи, които се равняват на близо 90 на сто от БВП.

В същото време нетните продуктивни инвестиции - средствата, които след приспадане на амортизациите се насочват към инфраструктура, машини и интелектуална собственост, са намалели почти до нулата. Освен това реалното богатство на германските домакинства е намаляло през 2025 г., главно заради понижението на цените на недвижимите имоти.

„Само балансовата стабилност не е достатъчна. Тя трябва да се превърне в инвестиции в инфраструктура, машини, цифрови технологии и иновации, за да могат доходите и богатството да продължат да нарастват“, подчертава Мишке.

(БТА)