БТПП: Не може да се обвързва минимална нетна със средна брутна заплата

Действащата разпоредба за обвързване на нетната минимална работна заплата към брутната средна заплата е незаконосъобразна, но Министерството на финансите сега предложи в бюджета едно решение, което дава възможност за промяната ѝ. Това коментира Васил Тодоров, зам.- председател на УС на БТПП и член на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Дискусията за механизма за минималната работна заплата се корени в един член от Кодекса на труда (244), който елиминира на практика социалния диалог и закрепва законово един автоматизъм, а именно привързване на нетната минимална работна заплата към брутната средна заплата на ниво от 50%.

"Така стигаме до големия парадокс, че ако правителството реши да гласува по-голяма минимална работна заплата от тези 50%, то законово и това не е възможно. Тоест елиминира се всякаква възможност за движение и в двете посоки", поясни той. По думите му не става въпрос за целесъобразност, а за доста по-принципна и законова основа, тъй като становището на БТПП е, че действащата вече повече от три години разпоредба е незаконосъобразна, т.е. противоконституционна, подчертава зам.-председателят на работодателската организация.

Тодоров посочи, че от 2018 г. в България е ратифицирана конвенция на Международната организация на труда, която е насочена именно към определянето на минимална работна заплата, което става на база механизъм, който включва показатели както от социален характер (нивото на възнагражденията, жизнен стандарт), така и икономически, като производителност на труда. Нищо от това не кореспондира с въпросния член от КТ, а според конституцията не може да има колизия с международен договор, по който България е страна, посочи събеседникът, който адмирира предложението за промяна на тази разпоредба, отбеляза зам.- председател на БТПП.

Към момента се сравнява нетна минимална със средна брутна заплата, което е в пряко нарушение на директивата за адекватните минимални работни заплати на ЕС, чийто срок за транспониране в България изтече. Там е казано, че може да се сравняват само нетна с нетна или брутна с брутна заплата, коментира Тодоров.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.