Четири от индексите на БФБ затвориха сесията със спадове

Четири от индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха сесията със спадове при слаба активност и оборот от малко под 635 хил. евро.

Само по-широкият индекс BGBX40 отчете ръст в сесията в четвъртък – с минималните 0,04% до 215,02 пункта.

Основният индекс SOFIX спадна с 0,42% до 1255,74 пункта, индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT се понижи с 0,22% до 234,34 пункта, BGTR30 – с 0,03% до 1076,47 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,25% до 116,9 пункта.

Най-голям оборот в сесията реализираха акциите на „Делта Кредит“ АДСИЦ – 85,8 хил. евро, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ с малко под 45,8 хил. евро и „Шелли груп“ с близо 45 хил. евро.

„Химимпорт“ е най-търгуваната акция в сесията с 38 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 35, „ВЕИ Инвест Холдинг“ с 31 и самата БФБ с 26.

От акциите в SOFIX най-силно поевтиняват тези на БФБ – с 1,98%, следвани от „Доверие Обединен Холдинг“ с 1,92%, „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 1,89%, „Адванс Терафонд“ с 1,5%.

Същевременно „Уайзър Технолоджи“ е най-поскъпващата акция от състава на индекса, след като добави 5,46% в четвъртък. Акциите на „Химимпорт“ поскъпнаха с 3,41%, а на „Фонд за недвижими имоти България“ (ФНИБ) – с 0,39%.

От акциите в BGBX40 „Трейс Груп Холд“ е най-губеща в сесията със спад от 4,76%. Следват „Грийн Иновейшън“ със спад от 4,08% и „София комерс – Заложни къщи“ с 2,4%.

„Уайзър“ е най-поскъпващата акция и от по-широкия индекс, следвана от „М+С Хидравлик“ с ръст от 4,81% и „Чайкафарма“ с 3,8%.

От акциите в състава на beamX тези на „Пейсера“ поевтиняха със 7,27%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 0,99%. Акциите на „ИпоТех Софком“ са единствените от индекса, отчели ръст – 1,94%.