Изкуственият интелект е нещо повече от средство за свиване на разходите

Изкуственият интелект (AI) променя всеки бизнес. Най-големият риск за бизнеса е да не успее да интегрира тази технология. Начинът, по който корпоративните лидери ще реагират на това изпитание ще определи дали изкуственият интелект ще подкрепи амбициите им или ще ги срине, пише в коментар за Bloomberg Боб Стърнфелс от McKinsey.

В исторически план прогресът се е случвал чрез съчетаването на нови инструменти с предприемчиви хора, които искат да изградят бъдещето. За компаниите, които погрешно смятат, че най-големият принос от интегрирането на изкуствения интелект ще е намаляването на разходите, този момент ще бъде болезнен. За тези, които са готови да заложат на оборудването на добрия персонал с изключителни технологии, това е златна възможност.

Причината, поради която някои ще пропуснат възможностите, е проста: внедряването и разходите за изкуствен интелект се увеличават рязко, но много бизнеси все още се затрудняват да превърнат тази инвестиция в по-добри решения, по-бързо изпълнение, нови възможности – и измерима възвръщаемост, изтъква Стърнфелс.

За да разберем какво им липсва, трябва да разгледаме част от работата на компаниите. В един бизнес, който успява да въведе AI, първоначално екипът се е състоял от десет души. След интеграцията нуждата от персонал пада до четирима експерта, подкрепени от AI агенти, които помагат за изграждането на код, тестването на софтуер и извършването на анализи. Мениджърът на групата валидира работата на агентите и има повече време да поеме отговорност за това, което е произведено. Инженерът на екипа прекарва деня си в изграждане, наблюдение и подобряване на самата система.

При друга компания е въведена система от AI агенти, която намалява човешките грешки в производствения процес от 5% на 0,5%.

Дали всичко това показва, че внедрителите на AI ще се нуждаят от по-малко работници? Не, посочва Стърнфелс.

Когато технологиите се подобрят, най-добрите таланти преминават към следващия по-труден проблем.

Някои скорошни проучвания показват, че компаниите, които инвестират по-агресивно в изкуствен интелект, също така наемат повече хора. Тази технология променя работата, която хората вършат, но също така създава капацитет за работа, която не е била възможна преди.

Проучване на McKinsey установява, че 88% от компаниите използват изкуствен интелект в поне една бизнес функция, но много по-малко от тях реализират значима стойност от него. Преодоляването на тази празнина е проблем, свързан с лидерството и талантите.

Най-трудните въпроси за компаниите са как технологията ще повлияе на техните дейности и култура, както и на рисковете, които може да породи. Това се отразява и на въпроса за наемането на персонал. Бизнес лидерите трябва да решат в какви ситуации и дейности може да бъде позволено на AI да взема решения и къде хората трябва да останат отговорни.

Една от най-големите трудности за фирмите е как да преосмислят начина, по който работят с интелигентни системи, и как да се опитат да си изградят предимство, когато конкурентите им имат достъп до същите модели. Освен това, те трябва да разберат как да накарат изкуствения интелект да подкрепи ценностите, които определят техните организации.

Предвид бързото развитие на AI инструментите и сериозното предизвикателство как да се трансформират цели организации около тяхното използване, е от съществено значение да се намерят хора, които се чувстват комфортно да се справят с тази задача.

Много студенти, завършващи университети днес, използват изкуствен интелект и са израснали по време на смущенията, причинени от пандемията и политическата несигурност. Те са свикнали да работят в състояние на променливост.

Всичко това повдига по-голям въпрос: Ако изкуственият интелект може да върши по-голяма част от работата, свързана с обучаването на бъдещи шефове, как да подготвим следващото поколение да ръководи?

Отговорът може би е в това да накараме хората да вършат работа, която изгражда тяхната преценка. Изкуственият интелект позволява на новите служители да прекарват по-малко време в търсене на информация и повече време в структуриране на проблеми, тестване на идеи и решаване на това, което е важно. Работата на начално ниво вече не е само анализ.

За студентите и завършилите, които решават къде да инвестират времето си, отговорът е прост: Не залагайте на днешните технологии. Помислете за човешките качества, които ще стават по-ценни с разпространението и усъвършенстването на тези инструменти. Те включват екипна работа, желание за постоянно усъвършенстване и способност за преценка, когато отговорът на изкуствения интелект не е достатъчен.

За главните изпълнителни директори няма наръчник, който да копират. Няма установени правила спрямо конкурентите. Предизвикателството е да се преоформят организациите, така че изкуственият интелект да промени самата природа на вземането на решения и вършенето на работа. Правенето на това в корпоративен мащаб все още ще изисква човешки опит и издръжливост, изтъква Стърнфелс.

Фирмите, които третират този момент като проблем с броя на служителите, ще се свият, за да се вместят в него. Тези, които залагат на таланта, с удоволствие ще запълнят това пространство.