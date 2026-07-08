България ще осигури 11 млн. евро за новата фабрика за изкуствен интелект

Страната ни ще предостави 11 млн. евро под формата на съфинансиране на новата фабрика за изкуствен интелект (AI). Комисията по иновациите и дигиталната трансформация подкрепи бюджета на ресорното министерство. За 2026 година министерството ще разполага с малко над 42 млн. евро, съобщава БНР.

Разходите от 11 млн. евро за фабриката за изкуствен интелект са заложени в централния бюджет, заяви Мира Йосифова, заместник-министър на иновациите. Това е половината от нужната сума. Другата част се очаква от ЕС, уточни зам.-министърът.

Фабриката за AI ще бъде изградена около суперкомпютъра "Дискавърър". Голяма част от новите графични процесори ще дойдат от края на тази година или догодина, заяви преди време пред БНР Симеон Стоянов от ръководния екип за фабрика за изкуствен интелект BRAIN++.

Освен в България фабрики за изкуствен интелект ще има в Австрия, Франция, Германия, Полша и Словения. С бюджета тази година ще има средства и за надграждане на системите на INSAIT, който изучава AI.

Депутатите изразиха притеснения, че в плановете и тази година държавата ще даде близо 6 млн. евро за закупуване на лицензи за държавната администрация от Microsoft. Бюджетът на Министерството на иновациите тази година е 42 млн. евро. С най-голяма тежест са разходите за персонал за близо 20 млн. евро.

Заместник-министър Мира Йосифова определи бюджета като балансиран и съобразен с ангажимента към цифровата трансформация на държавата.