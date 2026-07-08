Иво Благоев: Инвеститорите не са сигурни, че всичко е наред и пазарът няма да спадне

Ако споразумението между САЩ и Иран се беше задържало, най-вероятно пазарът щеше да продължи възходящото си движение, но сред инвеститорите има умора и несигурност и не съществува еуфорична нагласа, че всичко е наред и пазарът няма да спадне. Този коментар направи Иво Благоев, изпълнителен директор на „Астра Асет Мениджмънт“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„От макроикономическа гледна точка пазарите имаха добър фундамент, тъй като инфлацията беше овладяна, макар и в горни граници, а Федералният резерв вдъхна увереност, че правилно оценява случващото се и няма да намалява или да бърза да повишава лихвите“, посочи пазарният анализатор.

Той смята, че в променената обстановка след съобщението на Тръмп е трудно да се правят прогнози за пазара.

Според Благоев съобщението на президента Доналд Тръмп за край на мирното споразумение с Иран върна пазарите в изходна позиция към началото на войната, когато те реагираха бурно, а след това се успокоиха. По думите му, в разгара на летния сезон има достатъчно петрол, но по-сериозният проблем в света е, че той не може да се обработи.

„Украински дронове поразяват критична инфраструктура в Русия, включително най-голямата рафинерия там. Китай спря износа на дизел, бензин и самолетно гориво, а след подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран частично го разреши, сега вероятно отново ще го спре“, отбеляза Благоев. И добави, че проблемът не е толкова в цената на петрола и наличността му, а дали светът ще може да компенсира производството на дериватите – бензин, дизел, самолетно гориво, които са ключови за икономиката.

Той напомни, че в разгара на туристическия сезон запасите от петрол, бензин и дизел са на критични нива в целия свят и обикновено през лятото се запълват. „Ако напрежението в Близкия изток се запази, вероятно ще се стигне до недостиг и до проблеми за световната икономика“, очаква пазарният анализатор.

Той обясни, че пазарите започват да реагират на тези развития, а докога ще трае реакцията им зависи от геополитиката.

„Инвеститорите са уморени от нездравия интерес към технологичния сектор предвид оценките на компаниите и движенията на акциите им", каза Благоев. Според него всеки сектор или компания имат нужда от почивка след достигането на крайни нива. Затова смята, че инвеститорите се готвят за ротация от чиповете към по-традиционни сектори.

„Стигнахме до етап, в който те си задават въпроса дали това развитие е устойчиво в бъдеще и станаха по-предпазливи. На този етап не се случва нищо фатално. Вероятно ще се стигне до ротация от сектора на чиповете и хардуера към по-традиционните икономически сектори, които изоставаха през последните месеци“, прогнозира Иво Благоев.

Защо инвеститорите започват да купуват фючърси върху индекса на волатилност на Nasdaq 100? Надценена компания ли е SpaceX? Кои са убежищата за инвеститорите при евентуални сътресения на пазара? Защо в несигурната геополитическа обстановка инвеститорите може дапсе ориентират към убежище в традиционните икономически сектори – потребителски стоки за дълготрайна и ежедневна употреба? Ще влязат ли златото и среброто в по-дългосрочен цикъл на обезценка предвид цикличното им поскъпване? Какво означава наличието на много ETF-и, насочени към падане на пазара? Какви са очакванията за цената на биткойн? Изгодни ле са инвестициите в облигации?

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