Анкета: Докога ще продължи ралито при компаниите за чипове?

Пазарите достигнаха нови висини благодарение на акциите на производителите на чипове. Затова Bloomberg TV Bulgaria попита експерти: "Докога ще продължи възходът на компаниите за чипове?".

Мартин Георгиев, ръководител на отдел „Международни финансови пазари“ в БенчМарк:

Няма причини възходът да не продължи и в по-дългосрочен план (3-5 години), макар че няма да е толкова експлозивен, колкото в последните години – виждаме, че все повече изкуствен интелект навлиза в ежедневието ни и светът се дигитализира.

Сектори като роботиката, автомобилната индустрия и индустриалната автоматизация изискват огромно количество чипове.

Секторът на полупроводниците обаче е доста цикличен и се характеризира понякога с по-дълбоки корекции.

Лидерът при чиповете Nvidia вероятно ще задържи лидерската си позиция, но може би ще има забавяне на ръста ѝ. Очаквам AMD да покаже доста повече, отколкото в момента, поради потенциала си. Бих заложил повече на нея. TSMC също е интересна, както и Intel.

Високите оценки на тези компании обаче създават доста високи очаквания към тях. Въпросът е дали огромните им капиталови разходи ще се възвърнат.

Николай Стойков, управляващ партньор в Alaric Securities:

ETF-ът, който следва компаниите за чипове, е нагоре с над 70% за годината, докато широкият пазар е само с 10%.

Интересно е, че досегашните лидери Nvidia и Broadcom сега се представят по-зле от пазарите, докато новите любимци на пазарите са с ръст от няколкостотин процента само за последните три месеца.

Това представяне много напомня за 2000 г., макар че паралелите не са същите.

Ентусиазмът се дължи в голяма степен на цените на паметите, като при Micron маржът достига 85%. Исторически, маржове над 50% са изключителна рядкост и трудни за поддържане дълго време.

Притеснява ме волатилността в сектора. Влакът се движи с много висока скорост и не бих се изненадал, ако дерайлира.

Йонко Чуклев, финансов анализатор:

Сегашният възход ми напомня за този при облачните услуги, който започна през 2017 г. и продължи близо три години.

Сегашният бум може да свърши поради глобално икономическо забавяне или с появата на нов производствен капацитет, което ми е базовият сценарий.

Такива мощности могат да се появят към края на 2027 г., след като вече се строят. Това ще балансира пазара и ще охлади оценките на акциите.

Текущият момент наподобява третата четвърт на 2023 г., когато имахме спадове в почти всяка акция, свързана с AI.

Очаквам дългосрочната тенденция да продължи, но при повишена волатилност, като с особено внимание трябва да се подхожда към компаниите за памет.

Какви са прогнозите на Ивайло Чаушев, основател на SmartFlow Trading, и Павел Бандилов, управляващ партньор в NEO Ventures - гледайте видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Материалът има информативен характер и не представлява съвет за инвестиционно решение!

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