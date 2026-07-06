Дори и облекчаването на санкциите може да не помогне на Иран да изчисти петролните си резерви

Иран вероятно ще се сблъска с предизвикателства при освобождаването на петролните си запаси дори след като ограниченията върху износа бъдат премахнати. Причината е, че най-големият клиент на Техеран променя енергийната си стратегия, докато петрол от други доставчици залива пазара, според анализатори, цитирани от CNBC.

Китай, най-големият вносител на суров петрол в света, не е особено ентусиазиран да купува ирански петрол, въпреки че традиционно е основният купувач на енергоресурсите на страната. „Всъщност китайците не показват никакъв ентусиазъм да купуват много петрол от когото и да било“, посочва Ферейдун Фешараки, почетен председател на FGE NexantECA, пред CNBC.

Вносът на суров петрол в Китай е намалял от началото на войната с Иран в края на февруари, което е свило търсенето на петрол. През май понижението е с 29% спрямо предходната година до 7,82 млн. барела на ден, най-ниското ниво от февруари 2018 г., според Wind Information.

Китайският внос на суров петрол от Иран е намалял с повече от 50% през юни до около 654 хил. барела на ден в сравнение с предходния месец, съобщи Bloomberg.

Конфликтът в Близкия изток „изостри стратегическия фокус на Китай и внесе нов импулс в усилията за зелен преход“, според доклад на базирания в Стокхолм Институт за политики за сигурност и развитие.

Китайският премиер Ли Цян отново подчерта необходимостта от стимулиране на производството на енергия от неизкопаеми източници и изграждане на нова енергийна система, като същевременно насърчава иновациите и по-бързите реформи, посочват от института.

Междувременно се очаква предлагането на петрол също да се увеличи, след като ОПЕК+ се съгласи да добави 188 хил. барела на ден към целта си за добив за август.

„Увеличението е част от плана на групата да завърши отмяната на ограниченията на добива, наложени преди няколко години, и означава, че са добавили 940 хил. барела на ден към квотите си от началото на войната“, според доклад на United Overseas Bank.

„Скокът в предлагането е реален“, каза Тиаго Ласерда, пазарен анализатор в брокерската компания Axi, в имейл до CNBC. Той добави, че е имало рязко натрупване на количества в морето, тъй като Иран е изпратил над 40 млн. барела откакто САЩ вдигнаха морската си блокада, а руският износ също е скочил до рекордни нива.

Възможността за прекъсване на петролните потоци през Ормузкия проток обаче не може да бъде напълно изключена, което би могло да усложни изчисленията за доставките на енергоносители.

Иран е заявил много ясно, че настоящото „свободно“ преминаване през Ормузкия проток е налично само за 60 дни, след което ще започнат да налагат диференцирани такси, посочва Фешараки. „Ако си ми приятел, плащаш по-малко. Ако не си ми приятел, плащаш повече. Ако не те харесвам, може би дори няма да ти позволя да си внесеш петрола“, допълва той, имайки предвид логиката на Техеран.