Иран продава петрола си с премия от 20% и е изнесъл 40 млн. барела след края на блокадата

Иран е изнесъл над 40 млн. барела суров петрол, откакто САЩ отмениха морската блокада на иранските пристанища и вече продава петрола си на цени, които са с около 20% по-високи от нивата им преди войната, заяви председателят на парламента и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф, цитиран от CNBC.

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство на 17 юни за прекратяване на близо четиримесечната война и за повторно отваряне на Ормузкия проток. Той откри пътя за 60-дневни преговори за изработване на постоянно мирно споразумение. Двете страни за кратко си размениха удари през уикенда, след като Иран атакува два преминаващи плавателни съда.

Споразумението предизвика ръст на доставките на суров петрол през жизненоважния морски път, където трафикът почти спря по време на конфликта, което тласна цените на петрола рязко надолу.

„От деня, в който морската блокада беше отменена, сме изнесли над 40 млн. барела петрол“, каза Галибаф в телевизионно интервю, публикувано в канала му в Telegram. Иран не е успял да изнесе нито един барел по време на почти двумесечната блокада, която предшестваше споразумението, допълни той.

Компанията за проследяване на танкери TankerTrackers.com съобщи в сряда, че по нейни данни Иран е изнесъл 50 млн. барела суров петрол, откакто САЩ вдигнаха морската блокада върху износа на енергийни ресурси на страната преди две седмици. Компанията използва сателитни снимки, снимки на брега и система за автоматична идентификация в реално време, за да наблюдава движението на корабите.

Цената на суровия петрол сорт Брент е около 72 долара за барел в сряда, като намаля с почти 40% спрямо връхната точка по време на войната от 118 долара през април, тъй като дипломатическият напредък и очакванията за увеличаване на предлагането от Персийския залив въздействат върху цените. Иранският суров петрол се продаваше с отстъпка от 10-15 долара спрямо Брента преди войната, за да компенсира купувачите за риска от санкции, казва Грегъри Брю, старши анализатор в Eurasia Group.

Иран прие да възстанови преминаването на кораби през Ормузкия проток без такси за 60 дни съгласно меморандума за разбирателство, но настоя, че ще запази контрол над администрирането на водния път.

„Суверенитетът на Ормузкия проток е в ръцете на Иран и Оман и движението през протока е обект на споразумения, определени от Иран. Иран няма да се откаже от правата си в Ормузкия проток при никакви обстоятелства и това са наши териториални води“, заяви Галибаф.

Остава неясно как ще се управлява протокът след изтичането на срока от 60 дни. Корабите преминават през Ормузкия проток по южния коридор край оманското крайбрежие или през контролирани от Иран трасета на север.

Галибаф отрече също твърдението на американския президент Доналд Тръмп, че размразени ирански активи ще бъдат използвани за закупуване на американски земеделски стоки, като заяви, че 12 млрд. долара от около 24 млрд. долара в замразени активи в чужбина ще отидат в централната банка на страната „за покупка на всички стоки, от които се нуждае, на всякаква цена и с всички валути по света“.