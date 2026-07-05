Китай не трябва да "катурне" долара, за да спечели валутната война

Ако смятате, че Китай трябва да детронира долара, не разбирате как той води глобалната валутна война, пише в коментар CNBC. Публикацията разглежда серия от мерки, представени от китайските власти в т.нар. "китайски Давос" - форума "Лудзядзуей", провел се в средата на юни. Сред тях са задълбочаване на ролята на Шанхай като световен финансов център и трансграничната търговия с юани, създаване на нови ликвидни продукти за централни банки и чужди инвеститори, както и още предложения за бъдещо отваряне на китайския финансов сектор за чуждестранни участници.

Всички тези действия показват, че Пекин има много сериозни намерения да оспори господството на долара и да направи реалност идеята юана да бъде новата световна валута. Това обаче става бавно и стъпка по стъпка - сега Китай изгражда своя финансова инфраструктура, която намалява зависимостта му от долара и създава алтернативи и за други държави.

Китай не може бързо да позиционира юана като сериозен претендент за световна валута, но пък може да се позиционира като такъв и да работи срещу господството на долара. И целта не е монетарна, а геополитическа.

Господството на щатския долар

За последните 80 години САЩ се възползват от изключителни предимства, които им носи централната роля на долара в световната финансова система, и които предишни велики сили не са имали на разположение. Благодарение на щатския долар САЩ могат да налагат ограничения за достъп до клиринг, да определя световните финансови стандарти и да влияят на финансовите потоци.

Китай разбира много добре всичко това, и както и други държави, се е възмущавал от тази концентрация на власт на САЩ. Сега обаче може и да има какво да направи.

През последните години Китай създава условия за плащане с юани, клирингови къщи и алтернативна платежна система, както и започна да отваря части от капиталовия си пазар за чужди инвеститори. Мерките вече не просто се дискутират, а започват да се прилагат и може да се очаква китайските институции, регулатори и регионални власти да започват да се обединяват в изпълнението им.

Прозорец на възможности

Дали ще успеят е важен въпрос, но много по-важното е доколко агресивно Китай ще следва тези цели и доколко сериозно ще бъде възприет. За много анализатори китайските власти "са били тук и преди", отчита още CNBC и припомня стратегия за насърчаване на производството в Китай, която беше критикувана за технологични недостатъци, неправилно разпределяне на капитала и държавна намеса.

Но програмата продължава да се изпълнява, а Пекин - да увеличава субсидиите. Има какво да се желае от реализацията, но тя позволява на Китай да бъде световен лидер в множество стратегически сектори. Именно успехът на плана за "Произведено в Китай" накара американския президент Доналд Тръмп да започне търговската война през 2018 година - по време на първия му мандат в Белия дом.

Китай не провежда реформите във финансовия сектор само, за да угоди на инвеститорите, или да докаже, че икономиката е либерална и пазарно ориентирана, а за да бъде независим от САЩ. И много страни приветстват тези новини, а действията на Вашингтон могат да увеличат привлекателността на Китай в Глобалния юг или Близкия изток, дори и за близки доскоро съюзници на САЩ като Канада или някои страни от Азиатско-Тихоокеанското сътрудничество (АСЕАН), които също искат да намалят зависимостта си от САЩ.

Но това не означава, че държавите ще се предадат и ще станат зависими от Китай, нито, че ще се откажат лесно от долара, допълва CNBC. Означава обаче, че държавите гледат на китайския юан като алтернатива, която е по-приемлива откогато и да било преди години.

Пекин разбира това и вижда широко отворен прозорец от възмонжности - не е нужно да детронираш долара, а да създадеш достатъчно алтернативи,така че държавите да не бъдат принудени да разчитат единствено на щатския долар. Свят, в който част от търговията, енергийните трансакции, държавните резерви и трансграничните плащани не зависят изцяло от щатския долар, е съвсем различен от познатия ни през последните години.

И въпросът съвсем не е дали Китай искат да превърнат своя юан в щатски долар, а как ще отговорят САЩ на това предизвикателство.