Китай пласира евроденоминирани облигации за рекордните 5 млрд. евро

Китайската държава е пласирала евроденоминирани облигации на стойност 5 млрд. евро – най-голямата ѝ такава сделка в европейската валута и втора в рамките на седем месеца.

Министерството на финансите в Пекин продаде 5-годишни, 8-годишни и 12-годишни облигации със спред от съответно 3,12 и 22 базисни пункта над средния суап лихвен процент, според запознат с въпроса, пожелал анонимност, цитиран от Bloomberg. Тези равнища са с поне 10 базисни пункта под първоначалните насоки на министерството.

Получени са оферти за над 29,8 млрд. евро към обяд лондонско време, съобщи още източникът.

Китайските деноминирани в евро държавни облигации по години. Графика: Bloomberg LP

Китайските власти обикновено се обръщат към европейската валута само веднъж в годината. Предлагането от четвъртък е подранило завръщане след пласираните облигации за 4 млрд. евро през ноември, които привлякоха търсене за над 100 млрд. евро. С изключение на дебюта през май 2001 г. втората по големина икономика в света обикновено предлага европейските си облигации между септември и ноември, според данните, събрани от Bloomberg.

Последната партида държавен дълг е нов тест за апетита на международните инвеститори във момент, когато Европейският съюз увеличава усилията си да адресира растящия си търговски дисбаланс с Китай, като същевременно се опитва да избегне нова търговска война. Блокът е вторият по големина пазар за износ на Китай през миналата година.

„Китай се възползва от благоприятен прозорец“, коментира Лей Джу от Fidelity International. Страната е добре позиционирана спрямо възможен бъдещ инфлационен натиск и възможно затягане на паричната политика на Европейската централна банка през втората половина на годината, посочва още тя.