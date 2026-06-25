Китай пласира евроденоминирани облигации за рекордните 5 млрд. евро

Китайската държава е пласирала евроденоминирани облигации на стойност 5 млрд. евро – най-голямата ѝ такава сделка в европейската валута и втора в рамките на седем месеца.
Министерството на финансите в Пекин продаде 5-годишни, 8-годишни и 12-годишни облигации със спред от съответно 3,12 и 22 базисни пункта над средния суап лихвен процент, според запознат с въпроса, пожелал анонимност, цитиран от Bloomberg. Тези равнища са с поне 10 базисни пункта под първоначалните насоки на министерството.
Получени са оферти за над 29,8 млрд. евро към обяд лондонско време, съобщи още източникът.
Китайските власти обикновено се обръщат към европейската валута само веднъж в годината. Предлагането от четвъртък е подранило завръщане след пласираните облигации за 4 млрд. евро през ноември, които привлякоха търсене за над 100 млрд. евро. С изключение на дебюта през май 2001 г. втората по големина икономика в света обикновено предлага европейските си облигации между септември и ноември, според данните, събрани от Bloomberg.
Последната партида държавен дълг е нов тест за апетита на международните инвеститори във момент, когато Европейският съюз увеличава усилията си да адресира растящия си търговски дисбаланс с Китай, като същевременно се опитва да избегне нова търговска война. Блокът е вторият по големина пазар за износ на Китай през миналата година.
„Китай се възползва от благоприятен прозорец“, коментира Лей Джу от Fidelity International. Страната е добре позиционирана спрямо възможен бъдещ инфлационен натиск и възможно затягане на паричната политика на Европейската централна банка през втората половина на годината, посочва още тя.