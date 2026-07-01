Пазарът е залят с петрол въпреки нуждата от възстановяването на резервите

Войната в Близкия изток отшумява и движението през Ормузкия проток започва да се възстановява, а това означава, че петролните пазари скоро ще се върнат към момента на свръхпредлагане, прогнозират от Goldman Sachs пред Bloomberg . Възстановяване на резервите от петрол, изразходени за стабилизиране на доставките, за кратко ще "затегне" пазара, но като цяло това само частично ще компенсира очакваното предлагане, каза Саманта Дарт, един от ръководителите на изследванията за търговията на суровините.

През второто тримесечие цената на петрола намаля с около 30% спрямо първите три месеца на годината. В периода март - юни търговията беше волатилна, но като цяло ръстът спря и цените започнаха да се връщат към нивата отпреди войната, след като през април САЩ и Иран се разбраха за примирие и преговори. Ормузкият проток остана затворен до средата на юни, но пазарите бяха оптимисти, че тази ситуация скоро ще бъде преодоляна.

Натиск върху пазарите оказаха и данни за намаляване на търсенето на петрол, включително и в най-големия потребител Китай. Рафинериите там използваха момента при най-скъпия петрол да започнат планови ремонти.

Американските резерви от петрол паднаха до 40-годишно дъно

По време на кризата Международната агенция по енергетика (МАЕ) освободи към 400 млн. барела от своите резерви, които сега трябва да бъдат възстановени. В американските петролни складове в края на февруари имаше 415 млн. барела, а към средата на юни достигнаха 313 млн. барела, което е най-ниското ниво от 1983 година насам.

Прогнози за излишък на петролния пазар направи и Morgan Stanley, чиито анализатори вече на два пъти сви очакванията си за цената на петрола до края на годината. Фокусът вече е към 2027 година, когато пазарът ще се върне към съществен излишък, допълват от инвестиционната банка.

Според наблюдателите първите сигнали за стабилизиране е отварянето на протока. Според Дарт това е вече факт и до края на юли доставките вече ще се нормализират.

Bloomberg обръща внимание, че Иран вече обяви, че има желание да контролира преминаването през Ормузкия проток заедно с Оман. В същото време обаче въпреки липсата на конкретни новини за преговорите между Вашингтон и Техеран, цената на сорта "Брент" се движи около 72-73 долара за барел, спрямо 126 в пика на войната в Иран.

Саманта Дарт е категорична - повечето компании са готови да плащат такси, но искат да има ясни правила. Тя допълни, че обсъжданите досега такси бяха 1 долара за барел, което се покрива с ежедневната волатилност на пазарите.