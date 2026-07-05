Москва дава рекордни субсидии на петролните компании, докато рафинериите им горят

През периода април - юни руското правителство е платило малко повече от 1 трилион рубли (13 млрд. долара) на петролните компании, докато рафинериите им горят, пише опозиционното издание The Moscow Times, базирайки се на официалните данни на Министерството на финансите. Това са плащания по механизма, въведен през 2018 година, по силата на който правителството компенсира петролните компании, когато цената на петрола на световните пазари е по-висока от тази на вътрешния пазар.

Целта е да бъде поддържана ниска цената на петрола и горивата за руския пазар.

Обратно - при по-ниски международни цени, петролните компании правят вноски във Фонда за благосъстояние, трупайки буфер при промяна на пазарната конюктура.

От април до юни цената на петрола на международните пазари надхвърли 100 долара за барел, което активира изплащането на субсидии. По този начин правителството се лиши от допълителните средства, които получи в резултат на поскъпването на петрола - през юни приходите в бюджета са в размер на 968 млрд. рубли, което е с 59% повече на годишна база. В същото време на компаниите са върнати 312 млрд. рубли.

По този начин общо приходите от търговията с петрол в руския бюджет от началото на годината достига 3,66 трилиона рубли, което е най-ниското ниво от 2020 година насам. Прогозата на финансовото министерство за приходите от петрол през 2026 година са за 8,92 трилиона рубли, което означава, че на полугодието е изпълнена само част от плана и събраните приходи са 41% от предвидените. Сметната палата на Русия прогнозира, че до края на годината няма да има наваксване и неизпълнението ще достигне 1 трилион рубли.

Според аализатора Владимир Чернов от Freedom Finance Global през лятото ще има натиск върху бюджета заради падащите цени на петрола на световните пазари. В началото на юли цената на сорта "Уралс" се понижи до 45 долара за барел спрямо около 100 долара в пика на бойните действия в Близкия изток.

Заради ударите по руските рафинерии Русия е принудена да изнася повече петрол (предназначения за вътрешния пазар), и да купува бензин. Това дава повече възможности при преговорите по отношение на цената и допълнителни отстъпки за купувачите на руски петрол, посочват още анализаторите.

Те посочват още един разход за петролните компании - ремонта на рафинериите. Само ремонтът на рафинерията в московското предградие Капотня се оценява на около 1 млрд. долара.