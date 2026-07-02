Единствената грузинска рафинерия спира да купува руски петрол

Единствената грузинска рафинерия Black Sea Petroleum (BSP), разположена в населеното място Кулеви на брега на Черно море, спира да купува руски петрол, става ясно от съобщение на компанията. Диверсификацията на доставките ще бъде финализирана през август - септември и компанията ще купува петрол от Туркменистан и Казахстан, както и от "други алтернативни източници".

Целта е да могат да предлагат продукти на други пазари, визирайки вторичните санкции, които спират клиентите.

През пролетта изпълнителният директор на BSP Давид Поцхверия коментира пред грузински медии, че е наел консултанти - британски и швейцарски правни кантори, за да е сигурен, че компанията не нарушава санкциите на САЩ, Европейския съюз и Великобритания, купувайки руски петрол.

Компанията има сключен договор за модернизация с Honeywell и съобщава още, че през второто тримесечие на 2027 година ще започне да произвежда авиационно гориво.

За първото полугодие на 2026 г. BSP е преработила 650 хил. тона петрол, тоест е използвала пълния си капацитет. Според Ройтерс в началото на годината от ЕС са коментирали възможностите за избягване на санкциите срещу Русия през терминала на компанията и през март тя е включена в списък с организации, които могат да бъдат поставени под санкции в 20-ия пакет от санкции, но тогава властите в Грузия съобщиха, че ще вземат мерки да ограничат покупките на руски петрол.

Сред тях е затварянето на терминала за танкери под санкции и спиране на реекспорта на петрол.