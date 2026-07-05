ОПЕК+ се разбраха за ново умерено увеличение на добивите през август

Основните членове на ОПЕК+ се споразумяха за ново увеличение на добивите на петрол през август, пише Bloomberg. Решението е за повишение със 188 хил. барела на ден, с което квотите се увеличават с общо 940 хил. барела от началото на войната в Близкия изток.

Досегашните решения бяха по-скоро теоретични, заради затварянето на Ормузкия проток. Сега обаче много анализатори отбелязват, че отново може да се появи пренасищане на пазарите. Цената на петрола в края на седмицата достигна до около 72 долара за барел, което е с 43% надолу спрямо пика по време на войната, изчислява още Bloomberg. Агенцията допълва, че споразумението за отварянето на Ормузкия проток отново генерира излишък в ключови пазари в Азия, което и свали цената на суровината.

ОПЕК е пред изпрадена пред предизвикателството да запази членовете си. Ирак намека, че може да напусне организацията, ако не получи по-големи квоти. Това би усилило сътресението, което предизвикаха Обединените арабски емирства (ОАЕ), които се отказаха от члеството си, водени от подобни разочарования.

Данните на Bloomberg, базирани на наблюдение на танкери, показват, че Саудитска Арабия и ОАЕ са възстановили износа си почти до нивата преди началото на войната. При Русия износът е рекорден, защото украинските дронове ограничиха преработката на петрол и така количества, предназначени за вътрешния пазар, са били изнесени в чужбина.

Според прогнозите на Bloomberg ОПЕК ще увеличава квотите до септември (включително), за да може да възстанови количествата, ограничени през 2023 година. Очакванията обаче са, че окончателното решение за политиката до края на годината ще започне да се изяснява на 2 август.