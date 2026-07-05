Нарастващите разходи за изкуствен интелект променят начина, по който компаниите избират модели

Мощните и скъпи модели за изкуствен интелект на Силициевата долина бяха необходимост за компаниите, които искаха да се подготвят за бъдещето. Но все повече главни изпълнителни директори в технологичния сектор твърдят, че по-евтините варианти ще бъдат от съществено значение за по-широкото им възприемане, пише Ройтерс.

Висши ръководители като Сатя Надела от Microsoft, Никеш Арора от Palo Alto Networks и Брайън Армстронг от Coinbase Global казват, че по-малки, по-евтини модели могат да се справят с голяма част от корпоративните нужди.

Това виждане е резултат от преоценка в компаниите, които до неотдавна насърчаваха усиленото използване на инструменти с изкуствен интелект, като често разглеждаха нарастващото потребление като показател за производителност, явление, наречено „токенмаксинг“. Сега обаче тези разходи започват да се усещат болезнено.

Цените на токените, единиците, използвани за измерване на използването на изкуствен интелект, намаляват, но разходите за изпълнение на дадена задача се повишават, тъй като компаниите за изкуствен интелект преминават от фиксирани абонаменти към ценообразуване на база използването. Това създава непредвидими и често по-високи разходи на компаниите, тъй като потреблението за задача става все по-трудно за оценяване.

Uber например изразходва целия си бюджет за изкуствен интелект за 2026 г. само за четири месеца, след като служителите побързаха да използват инструменти за програмиране с изкуствен интелект, като принудиха ръководството да ограничи използването им, според съобщения в медиите.

„Промяната в лицензионния модел изненада много хора“, казва Харолд Бюн, главен изпълнителен директор на стартъпа BlueRock, който помага на компаниите да управляват безопасно системите за изкуствен интелект. „Веднага след това получихме редица сигнали от клиенти, че наблюдаваме ръст от 20% до 30% в надхвърлянето на бюджета“, допълва той.

Бизнесът е притеснен от огромните разходи

Компаниите използват изкуствен интелект повече и разходите им нарастват над първоначалните оценки, тъй като задачите вече включват повече стъпки, повече данни и по-дълги процеси.

Кабинетът Gartner счита, че разходите за програмиране с изкуствен интелект ще надхвърлят средната заплата на разработчиците до 2028 г., а допитване на компанията за анализи установи, че три четвърти от ръководителите смятат, че технологичните бюджети ще се увеличат тази година, като близо половината от тях прогнозират двуцифрени ръстове.

Това накара компаниите да възприемат по-евтини модели и да се обърнат към инструменти като OpenRouter, AI пазар, тъй като се стремят да възлагат задачи на най-ефективната откъм разходи система, запазвайки премиум моделите за по-сложна дейност като програмирането.

Токените с отворен код обработвани от OpenRouter, са нараснали до 65% през юни спрямо 34% през януари, съобщи Citi в бележка.

Това би трябвало да е от полза за създателите на модели с отворен код като китайската компания DeepSeek, които получиха широко възприемане сред стартиращите компании, но не успяват да пробият при големите фирми поради съображения за сигурност.

„Ако искате да спечелите корпоративни клиенти, трябва да определяте цените на токените предварително“, заяви Арора от Palo Alto Network в Х миналата седмица, като призова лабораториите за изкуствен интелект да таксуват клиентите днес на по-ниските цени, които се очаква токените да достигнат след няколко години.

OpenAI изглежда се приспособява към промяната. Производителят на ChatGPT съобщи, че обмисля значителни намаления на цените, включително за използване на токени, в очакване на подобни ходове от конкуренти като Anthropic.

Но всяко преминаване към по-евтини модели може да засегне ръста на приходите им, особено докато се подготвят за евентуални първични публични предлагания (IPO).

„Ще се наблюдава динамика на ценова война що се отнася до OpenAI и Anthropic, тъй като и двете компании се борят за това коя първа ще излезе на публичния пазар“, казва Крастофър Браун, финансов съветник в отдела за управление на частно богатство на компанията Synovus Securities, която притежава акции в редица големи технологични компании.

Акциите на технологичните компании претърпяха разпродажби през по-голямата част от миналата седмица, тъй като инвеститорите преосмисляха оценките на компаниите в областта на изкуствения интелект, след като съмненията относно възвръщаемостта на огромните разходи бяха подсилени от слабото представяне на SpaceX след IPO-то и съобщенията, че OpenAI може да отложи листването си.

Отворените кодове и китайските модели привличат вниманието

Ръстът на разходите подтиква все повече компании към модели с отворен код, включително по-евтини китайски алтернативи. Четирите най-популярни модела на OpenRouter са китайски, като DeepSeek държи първото място.

Китайските модели намаляват разликата в производителността спрямо водещите американски модели, като същевременно таксуват едва 18 цента на милион токена спрямо средно 4 долара за водещите модели, сочи бележката на Citi.

„Те (моделите с отворен код) преди изоставаха с повече от година (от водещите AI модели). Сега по някои данни вероятно изостават с около четири месеца. Разликата ще продължи да намалява“, казва Брюн от BlueRock.

Въпреки това според някои анализатори опасенията около сигурността на китайските модели вероятно ще затрудни възприемането им от компаниите, особено в чувствителни сектори като киберсигурността.

Вместо това те очакват компаниите да следват модела на облачните изчисления, като се обръщат към различни доставчици в търсене на най-подходящите вариант и цена.

Моделите с отворен код показват, че са „90% толкова добри на 10% от цената“, казва Вал Берковичи, главен изпълнителен директор по изкуствен интелект в компанията WEKA, която помага на компаниите да използват модели на изкуствен интелект по-бързо и по-евтино. „Няма нужда да харчим най-скъпите токени на всяко ниво на усилие“, казва той.