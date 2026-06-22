Индустриалният изкуствен интелект дава шанс на Европа в AI надпреварата

Няма две еднакви реколти от картофи, но всяка от 100-те милиона кутии Pringles, които напускат завода Kellanova в Кутно, Централна Полша, трябва да има хрупкавостта и вкуса, които потребителите очакват. Процесът на осигуряване на това все повече се ръководи от изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg.

Сензори, лазери и камери подават данни за всичко - от влажност до съдържание на протеини - към софтуер на Siemens AG, който непрекъснато коригира рецептата за промяна на суровините, преди проблеми с качеството да забавят производството или да доведат до брак.

Това е пример за потенциала на индустриалния изкуствен интелект, клон на технологията, в който Европа все още има шанс да играе водеща роля.

Въпреки че регионът изостава от САЩ и Китай в областта на потребителския изкуствен интелект, той разполага с богат набор от данни и експертиза за производство в индустриалния сектор, датиращ отпреди повече от век. Това дава възможност на Европа да разработи технологии, които евентуално биха могли да автоматизират цели фабрики, за да произвеждат неща, от които хората се нуждаят, нещо, което чатботовете не могат. А преходът към индустрия, основана на данни, би могъл да очертае път напред за затруднените производители в този процес.

„Може да сме загубили надпреварата за разработване на най-добрия езиков модел – това е ясно – но в никакъв случай не сме загубили надпреварата за интегриране на изкуствен интелект в нашите компании“, заяви германският министър на икономиката Катерина Райхе на среща на върха по въпросите за икономическа политика на управляващата консервативна партия в Германия. „Това е въпрос на суверенитет, конкурентоспособност и оцеляване на този регион“, категорична е тя.

Mistral AI - европейският конкурент на глобални играчи като Anthropic и OpenAI - се насочва към индустриални приложения. Регионът е домакин и на повече стартъп компании за изкуствен интелект в производствения сектор, отколкото САЩ, изчислява мозъчният тръст Interface.

Освен новите имена, гиганти като Siemens, Schneider Electric SE, Dassault Systèmes SE и ABB Ltd. вграждат изкуствен интелект в своите софтуерни и автоматизирани продукти, за да помогнат на фабриките да станат по-продуктивни, по-ефективни и по-конкурентоспособни.

Това е мощна реклама във време, когато индустриалната база на Европа е подложена на натиск от високите производствени разходи, намаляващия брой квалифицирани работници и нарастващата конкуренция от чужбина.

Европа не е единственият регион, който се опитва да се възползва от потенциала. Докато американски фирми като Emerson Electric Co., Rockwell Automation Inc. и Honeywell International Inc. се насочват към технологии за машинно обучение, най-голямото предизвикателство идва от Китай, изтъква Никол Лемке, автор на доклада на Interface.

Китай се справя „доста добре във всички области на производството като цяло, но също така е силно фокусиран върху пресечната точка на роботиката и изкуствения интелект“, посочва Лемке.

Индустриалният изкуствен интелект е комплексна област. Основно приложение е прогнозната поддръжка, която фирмите вече използват, като анализират исторически данни, за да предотвратят повреди, преди те да възпрепятстват производството.

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