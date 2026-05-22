Любимата акция на Европа започва да усеща силата на гравитацията

След като Русия нахлу в Украйна през 2022 г. и Доналд Тръмп насърчи страните членки на НАТО да финансират допълнително армиите си, инвеститорите заложиха, че една компания ще се възползва най-много от ситуацията: германската Rheinmetall AG. Днес е време да се запитаме дали част от това доверие е било неоснователно, пише Bloomberg.

След като родината на доставчика на отбранителна техника се отказа от фискалните си ограничения, заложени в Конституцията, и обеща да изгради най-голямата конвенционална армия в Европа, акциите на Rheinmetall поскъпнаха приблизително 20 пъти между февруари 2022 г. и октомври 2025 г., което направи компанията най-добре представящата се акция от състава на общоевропейския борсов индекс Stoxx Europe 600.

Инвеститорите, които залагат, че превъоръжаването е версията на бума на изкуствения интелект на Стария континент, оттогава претърпяха разочарование. Тъй като мирът в Украйна на моменти изглеждаше все по-близо, високо летящите акции на фирмите от отбранителната индустрия в Европа усетиха силата на гравитацията. Акциите на Rheinmetall поевтиняха с почти 40% от пика си през миналата година.

Наред с разочароващите финансови резултати, съществуват разбираеми съмнения относно това дали търсенето на сравнително скъпите бронирани машини на Rheinmetall ще бъде подкопано от напредъка на войната с дронове в Украйна и Персийския залив. В същото време силно печелившите артилерийски снаряди са изправени пред по-голяма конкуренция.

Акциите на конкурента BAE Systems Plc се представят по-добре. Британската компания генерира почти половината от приходите си от САЩ и е на път да се възползва повече от искането на Тръмп за бюджет за отбрана от 1,5 трлн. долара и плана за противоракетен щит „Златен купол“. Това помогна на BAE да спечели обратно от Rheinmetall титлата най-ценен доставчик на оръжия в Европа.

Rheinmetall продължава да поглъща нови поръчки, тъй като Европа спешно се нуждае от превъоръжаване, какъвто и да е крайният резултат от войната в Украйна. А натрупаните поръчки в края на март възлизат на 73 млрд. евро, като резервациите вероятно ще се удвоят до края на 2026 г. Очакваната масивна покупка на бронирани машини от Германия ще играе голяма роля в това отношение.

Разходите на Германия за отбрана се очаква да нараснат до 2030 г. Графика: Bloomberg

Превръщането на поръчките в приходи обаче е малко по-сложно. Финансовите резултати на Rheinmetall постоянно изостават от очакванията на анализаторите. Продажбите за първото тримесечие са се увеличили само с 8% в сравнение със същия период на предходната година, който беше необичайно силен.

Това не означава непременно, че има проблем. Цената на акциите на компанията все още е над 12 пъти по-висока от тази в началото на войната в Украйна. Поръчките и доставките за отбрана са по своята същност неравномерни. Европейските правителства все още не са свикнали с толкова големи договори за оръжие и техните въоръжени сили не винаги могат да приемат навреме оборудване. А Rheinmetall инвестира сериозно, за да преоборудва своите фабрики в автоматизирани линии за масово производство.

Начинаещите инвеститори в отбраната, които наивно очакват бързи подобрения, научават ценен урок от това.

„Изпълнението на увеличенията на капацитета е значително по-трудно от събирането на поръчки“, отбелязва анализаторът на Bernstein Адриен Рабие.

Акциите на Rheinmetall изостават при представянето си от тези на конкурентите от февруари насам. Графика: Bloomberg

Въпреки това приходите, които не могат да бъдат отчетени в едно тримесечие, са склонни да се появят по-нататък. Компанията очаква да увеличи приходите с повече от 40% тази година до около 14,25 млрд. евро. Тя се надява да достигне 50 млрд. евро до 2030 г. Анализаторите са по-предпазливи, като очакват средно 42 млрд. евро до края на десетилетието.

Главният изпълнителен директор Армин Папергер умело позиционира Rheinmetall, за да се превърне в солиден оператор в отбранителната индустрия чрез придобивания, индустриални партньорства и откриване на нови фабрики. Той ръководи концерна от 2013 г., когато Германия харчеше малко за отбрана.

И все пак преоткриването на Rheinmetall е съпътствано и от затруднения. Доставките на системата Skyranger против дронове до германските въоръжени сили се забавят с месеци. Мащабен проект за цифрови комуникации е затруднен от технически проблеми. Сътрудничеството с производителя на дронове Helsing се разпадна, а проектът за крилати ракети с Lockheed Martin Corp. не напредна толкова бързо, колкото се очакваше.

Всичко това представлява напомняне, че портфолиото от оръжия на Rheinmetall остава ориентирано към сухопътна война. С оглед на щетите, нанесени от безпилотните летателни апарати на бойните полета в Иран и Украйна, е разумно да се запитаме дали някои тежки машини ще остареят.

По-широка война в Европа ще се води „с бойни действия на земята и конвенционални платформи“, посочва говорител на Rheinmetall.

Друго притеснение е свързано с това, че желанието на компанията бързо да се превърне в отбранителен лидер по американски стил, с позиции във всички военни области, може да я накара да загуби фокус. Тя се разширява в области, където има малък опит, включително сателити и корабостроене. От гледна точка на поръчките, привлекателността на диверсификацията е очевидна: очаква се Германия да похарчи около 80 млрд. евро през следващите десет години за своя флот и около 35 млрд. евро до 2030 г. за космически технологии.

Говорителят на Rheinmetall казва, че сключването на сделки и съвместните предприятия помагат на групата да привлече „опитни експерти“. Но съществуват опасения, че компанията прекалява с намеренията си.

За да си възвърне самообладанието и вярата в дългосрочната печалба, германският концерн трябва да покаже, че може да превърне огромния си портфейл от поръчки в пари. Амбицията на Rheinmetall ѝ помогна да спечели огромен дял от инвестициите за превъоръжаване. Фокусирането върху доставките сега е по-хитрият ход.