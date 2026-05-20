България очаква скоро първата фабрика за литиево-йонни батерии и голям център за данни

Очаква се в България скоро да бъде изградена първата гигафабрика за литиево-йонни батерии. Това заяви изпълнителният директор на „Аутомотив Клъстер България“ Любомир Станиславов по време на форума Automotive Forum Bulgaria 2026.

По думите му в следващите няколко месеца се очаква да бъде обявен и първият проект за голям център за данни в страната.

Според Станиславов България е в началото на нов период както за индустрията, така и за икономиката като цяло. Очакванията са нови международни доставчици да изберат страната за изграждане на производствени мощности.

България навлиза в нов етап от развитието на автомобилната индустрия и високите технологии, подчерта Станиславов.

"Всичко това ще бъде свързано с нашите усилия през последните години да развиваме индустрията на европейско ниво", посочи той.

В коментар по време на събитието заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов заяви, че България вече има потенциала, капацитета и експертизата да привлича стратегически инвеститори, които да произвеждат автомобили на родна земя.

Якимов подчертя, че днес България стои пред историческа възможност. „Времето, през което страната ни беше възприемана само като износител на евтина работна ръка и производител на отделни автомобилни компоненти, сякаш е в миналото“, изтъкна зам.-министърът.

Той посочи, че днес българската автомобилна индустрия включва над 380 национални и международно признати компании, 38 развойни научно-изследователски центъра. В сектора работят над 80 хил. души, като индустрията допринася приблизително за 11% от брутния вътрешен продукт (БВП), генерирайки оборот от над 10 млрд. евро.

Според Якимов това означава, че България вече не е периферия на европейската автомобилна индустрия, а заслужено заема мястото си в нейното сърце.

Той отбеляза, че страната разполага с подготвени инженери, технически специалисти, развойни центрове, както и с предприятия, които вече работят за най-големите автомобилни производители в света.

"Следващата най-логична стъпка е производството на цели автомобили да се случва тук, в България", заяви Якимов.

Според него това ще стане реалност, тъй като държавата стои зад инвеститорите.

"Реформите, които въвеждаме, ще доведат до бързи административни процедури, модерна инфраструктура, готови индустриални зони, данъчна стабилност и силна подкрепа за високотехнологичните производства", посочи зам.-министърът.

По думите му инвеститорите трябва да знаят, че в България могат да намерят не само добри икономически условия, но и надежден партньор от страна на правителството.