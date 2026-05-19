С подкрепата на войната в Иран рублата е най-добре представящата се световна валута

Руската рубла е най-добре представящата се валута в световен мащаб, след като войната в Иран донесе големи печалби от търговията с петрол за Москва, пише Bloomberg. От началото на април досега руската валута е поскъпнала с 12% до 72,60 рубли за долар, или най-високото ниво от февруари 2023 година насам.

Много анализатори смятат руската рубла за надценена на фона на икономическите условия в страната, но за втора поредна година тя избягва прогнозите за срив и обезценка. Според анализатори, ако руската икономика се отдалечи от военновременната позиция, то и рублата ще се върне към по-нормални нива.

Към момента рублата е стабилна, подкрепена от строгата парична политика и въпреки санкциите на Запада. Силната национална валута помага за облекчаване на инфлационния натиск, но в същото време свива приходите на износителите, а съответно и приходите в бюджета.

Това беше потвърдено и от министъра на икономиката Максим Решетников, който заяви, че рублата вероятно ще остане по-силна, отколкото мнозина искат, при сегашния икономически модел и отлива на капитали.

Неочаквани приходи от петрол

Сега в Русия навлизат неочаквани потоци от средства от търговията с петрол, които бяха почти прекъснали след санкциите, наложени от САЩ в края на 2025 година. Вашингтон обаче отмени част от тях, за да подкрепи световните петролни пазари.

Но сега, с поскъпването на руския сорт петрол "Уралс" (средно до 77 долара за барел през март спрямо почти 45 долара за барел през февруари), търговците с петрол утроиха продажбите на чуждестранна валута - до 7,3 млрд. долара. По закон компаниите продават част от постъпленията си в чуждестранна валута. Срещу тях те обаче получават по-малко рубли, а съответно и това оказва натиск върху печалбите, дивидентите и данъчните постъпления.

Очакванията са това положение да продължи, защото предварителните данни сочат, че средната цена на руския петрол през април е почти 95 долара барел.

Според правилата приходите от петрол при цена над заложената в бюджета (59 долара за барел през 2026 година), се използват за купуване на чужда валута за Фонда за благосъстояние. И обратно - при цена под заложената, фондът подкрепя бюджета. Институцията започна да купува чуждестранна валута и злато през май за първи път от юни 2025 година. Похарчени бяха 110 млрд. рубли (1,5 млрд. долара).

Тези покупки обаче не са достатъчни, за да отслабят рублата и ще бъдат компенсирани от растящите приходи от износа. Прогнозите са дори валутата да се закрепи на нивото от около 65-70 рубли за долар за по-дълъг период.

Това, което може да разтърси валутния пазар, е войната в Иран. Централната банка обяви, че това е най-голямото предизвикателство по отношение на дългосрочната инфлация и може да спре да сваля лихвата, ако военните действия продължат. Това ще подкрепи още повече силната национална валута и съответно ще направи по-слаби позициите на бизнеса, а и на обикновените руснаци.