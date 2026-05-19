S&P 500 спада за трети пореден ден, акциите на производителите на чипове поевтиняват*

Борсовата сесия на Wall Street във вторник заоичва със спадове, тъй като разпродажбата на акции на производителите на чипове продължават, предава CNBC. Трейдърите следят и цените на петрола след решението на американския президент Доналд Тръмп да отмени планирани атаки срещу Иран.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average спада с 0,7%. Широкият пазарен показател S&P 500 се понижава с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,6%, като и двата се насочват към трета поредна негативна сесия.

Акциите на Micron Technology поевтиняват с 2% заради опасения, че ръстът около изкуствения интелект (AI) е отишъл твърде далеч и твърде бързо. Въпреки това цената на книжата на Micron все още е нагоре с над 138% от началото на годината.

След като в понеделник цената на книжата Seagate Technology се срина със 7% след предупреждение, че компанията среща трудности да отговори на търсенето, във вторник тя се понижава с още 3%.

Индексът Philadelphia Semiconductor Index е надолу с 6% за два дни, тъй като инвеститорите прибират печалби заради опасения относно оценките на компаниите и устойчивостта на огромните разходи за центрове за данни. Акциите на Nvidia, която ще публикува финансовите си резултати за първото фискално тримесечие след затварянето на борсата в сряда, се насочват към трети пореден ден на поевтиняване. В момента цената им е надолу с 0,8%.

„Това е напълно заслужена пауза след епичен подем“, коментира Джед Елърбрук, портфолио мениджър в Argent Capital Management. Според него това е „интересен момент за обръщане на тенденцията, тъй като се случва само няколко борсови сесии преди най-голямата компания за чипове в света да отчете изключително силни печалби и прогнози.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,659%, а тази по 30-годишните - до 5,183%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,12% до 99,31 пункта.

Цените на петрола леко спадат, но все още остават високи. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,78% до 111,23 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI поскъпват с 0,53% до 109,24 долара за барел.

Златото поевтинява с 1,61 на сто и се търгува на цена от 4484,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.