Управляващите променят правилата за особения управител на "Лукойл" у нас

Управляващата "Прогресивна България" внесе законопроект за промяна на правомощията, които има особеният управител на активите на "Лукойл" у нас. Текстовете са внесени в деловодството на Народното събрание и ще бъдат разгледани на заседанието на комисията по бюджет и финанси (временна, докато не бъде приет Правиникът за дейността на Народното събрание).

Те касаят промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

В тях се ограничават правомощията на особения управител и той няма да има право да сключва сделки с акции или дялове в капитала на дружеството, на което му е възложено да управлява, както и да отчуждава имущуството му. Действията му ще бъдат под съдебен контрол, като министърът на икономиката, Министерският съвет, акционерите и едноличният собственик на капитала на петролния гигант ще могат да завеждат дела в окръжния съд по седалището на лицето за сделки, които са извършени в нарушение на закона.

Специалният управител трябва да се отчита всеки месец за дейността си.

В края на 2025 година бяха направени спешни промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да бъде конструирана фигурата на особения управител. Тогава беше избран ръководителят на Националната агенция за приходите (НАП), който временно да управлява рафинерията в Бургас - най-големият актив на "Лукойл" у нас.

Причината бяха санкциите, които наложиха САЩ върху дейността на "Лукойл" и "Роснефт". Промените в закона гарантират, че руската компания няма да получава печалбата от дейността в България - парите се събират в специална сметка и ще бъдат предоставени на собственика след края на ограниченията. След одобрените промени тогавашният президент Румен Радев, който днес е премиер, върна закона за поправка. Ветото не беше подкрепено от парламента. Текстовете обаче получиха одобрението на САЩ и ни беше дадена възможността рафинерията, която е единствената у нас, да продължи работата си. Преди официалните разрешения (от САЩ и от Великобритания) много търговци и доставчици се опасяваха да сключват сделки с "Нефтохим", за да не им бъдат наложени ворични санкции.

В интервю пред bTV през уикенда Румен Спецов коментра, че рафинерията е в добро финансово състояние, както и че би препоръчал покупката ѝ от държавата при възможост. За рафинерията не се използва руски петрол, който е под санкциите на ЕС, а някои ограничения за петролния сектор, налагани от САЩ, също се запазват. Нещо повече - според пазарни анализатори, цитирани от Bloomberg, средната цена на руския сорт "Уралс" през април достига почти 95 долара за барел, или много близо до цената на референтия сорт "Брент", което прави връщането към руския петрол и рисковано за вторични санкции, и не толкова икономически изгодно.