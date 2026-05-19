Азиатските пазари не намериха единна посока, след като Тръмп отмени удар срещу Иран

Азиатско-тихоокеанските пазари отбелязаха смесени резултати във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил планиран за вторник удар срещу Иран след призив от съюзници от Персийския залив, предаде CNBC.

В публикация в социалните мрежи Тръмп каза, че лидерите на Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства (ОАЕ) са поискали „да се въздържим от планираната военна атака срещу Ислямска република Иран, насрочена за утре“, тъй като в момента се водят сериозни преговори.

Тръмп заяви още, че САЩ са готови да нанесат удар, ако не бъде постигнато приемливо споразумение, но не постави краен срок.

На този фон инвеститорите анализираха данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на Япония за първото тримесечие, които показаха, че икономиката е нараснала с годишен темп от 2,1% през периода от януари до март. Ръстът е значително по-висок от средната прогноза на анализаторите, анкетирани от Ройтерс, за 1,7%, както и в сравнение с отчетените 1,3% през предходното тримесечие. Тези данни не отразяват пълното въздействие на войната на САЩ и Израел в Иран, започнала в края на февруари.

Японският индекс Nikkei 225 обърна първоначалните си ръстове и спадна с 0,44% до 60 550,59 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 0,63% до 3850,67 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея задълбочи ранните си спадове, изтривайки 3,25% до ниво от 7271,66 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се понижи с 2,41% до ниво от 1084,36 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 1,17% до ниво от 8604,7 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,48% до 25 797,67 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай записа ръст от 0,4% до 4852,88 пункта.