IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Пакистан е разположил 8 хил. войници, изтребители и ПВО в Саудитска Арабия

Исламабад остава основен посредник във войната в региона на Персийския залив

18:48 | 18.05.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Пакистан е разположил 8 хил. войници, ескадрила изтребители и система за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия по силата на пакт за взаимна отбрана. Страната засилва военното си сътрудничество с Рияд, въпреки че Исламабад е основен посредник във войната в региона на Персийския залив, пише Ройтерс.

Разполагането е потвърдено пред агенцията от трима представители по сигурността и два правителствени източника. Те го описват като значителна, боеспособна сила, предназначена да подкрепи армията на Саудитска Арабия, ако кралството бъде подложено на по-нататъшни атаки от Иран.

Пакистанското военно и външно министерство, както и медийната служба на правителството на Саудитска Арабия, не са отговорили на исканията на агенцията за коментар.

Свързани статии

Пълните условия на споразумението за отбрана, подписано през миналата година, са поверителни, но и двете страни казват, че то изисква Пакистан и Саудитска Арабия да се защитават взаимно в случай на атака. Министърът на отбраната Хаваджа Асиф преди това е намеквал, че то поставя Саудитска Арабия под ядрения чадър на Пакистан.

Според източниците, Пакистан е разположил цяла ескадрила от около 16 самолета, предимно изтребители JF-17, произведени съвместно с Китай, които са изпратени в Саудитска Арабия в началото на април. Двама от служителите по сигурността казват, че Пакистан е изпратил и две ескадрили дронове.

Всички източници посочват, че разполагането включва около 8 хил. войници и обещание за допълнителни сили, ако е необходимо, както и китайска система за противовъздушна отбрана HQ-9.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 18:48 | 18.05.26 г.
войната в Иран войната в Близкия изток кризата в Иран икономиката на Саудитска Арабия икономиката на Пакистан
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 6 rate down comment 0
гъбко
преди 2 часа
Хммм ... Исламабад измества УСАто от регионът . Вероятно ще въведе ред и правила ... :))) ... Дон Дзъ за няма и 18 месеца служба съсипа десетки години дипломация и войни на предишни президенти .
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още