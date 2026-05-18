Пакистан е разположил 8 хил. войници, изтребители и ПВО в Саудитска Арабия

Пакистан е разположил 8 хил. войници, ескадрила изтребители и система за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия по силата на пакт за взаимна отбрана. Страната засилва военното си сътрудничество с Рияд, въпреки че Исламабад е основен посредник във войната в региона на Персийския залив, пише Ройтерс.

Разполагането е потвърдено пред агенцията от трима представители по сигурността и два правителствени източника. Те го описват като значителна, боеспособна сила, предназначена да подкрепи армията на Саудитска Арабия, ако кралството бъде подложено на по-нататъшни атаки от Иран.

Пакистанското военно и външно министерство, както и медийната служба на правителството на Саудитска Арабия, не са отговорили на исканията на агенцията за коментар.

Пълните условия на споразумението за отбрана, подписано през миналата година, са поверителни, но и двете страни казват, че то изисква Пакистан и Саудитска Арабия да се защитават взаимно в случай на атака. Министърът на отбраната Хаваджа Асиф преди това е намеквал, че то поставя Саудитска Арабия под ядрения чадър на Пакистан.

Според източниците, Пакистан е разположил цяла ескадрила от около 16 самолета, предимно изтребители JF-17, произведени съвместно с Китай, които са изпратени в Саудитска Арабия в началото на април. Двама от служителите по сигурността казват, че Пакистан е изпратил и две ескадрили дронове.

Всички източници посочват, че разполагането включва около 8 хил. войници и обещание за допълнителни сили, ако е необходимо, както и китайска система за противовъздушна отбрана HQ-9.