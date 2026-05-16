Европейски страни преговарят с Иран, за да им се разреши преминаване през Ормузкия проток

Държавната иранска телевизия съобщи, че европейски страни водят преговори с Иран, за да получат разрешение за преминаването на Ормузкия проток, морски път от стратегическо значение за международната търговия, блокиран от началото на конфликта в Близкия изток в края на февруари тази година, предава Франс прес.

"След като през протока преминаха плавателни съдове на източноазиатски страни, в това число Китай, Япония и Пакистан, днес получихме информация, според която европейците са започнали преговори за преминаването на Ормузкия проток с военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция", съобщава държавната телевизия, без да уточнява за кои европейски страни става въпрос.

Тази сутрин председателят на комисията по национална сигурност в иранския парламент Ебрахим Азизи посочи, че страната "е създала професионален механизъм за управление на корабоплаването" в Ормузкия проток, който скоро ще влезе в действие.

"Само търговските кораби и страните, които съдействат на Иран, ще могат да преминават и ще бъдат начислявани такси, необходими за специални услуги", подчертава Азизи.

"Протокът ще остане затворен за участниците в така наречения "Проект Свобода", допълва Азизи в препратка към едноименната американската военна операция, която цели да изведе блокираните търговски кораби извън протока.

САЩ също наложиха своя собствена блокада над иранските пристанища въпреки несигурното споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април, припомня АФП.

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп заяви, че временно преустановява т.нар. "Проект Свобода", чрез който американската армия трябваше да ескортира търговски кораби в Ормузкия проток. Операцията бе спряна за „кратък период от време“, за да може САЩ да финализират усилията си за сключване на мирно споразумение с Иран.

След започналата на 28 февруари американско-израелска въздушна офанзива срещу Иран и последвалите ирански атаки по страни в региона, корабоплаването през Ормузкия проток беше силно ограничено, а световните цени на петрола, както и на други суровини от региона на Персийския залив, скочиха рязко.

