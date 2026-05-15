ОАЕ ускоряват строителството на петролопровод, който заобикаля Ормузкия проток

Съоръжението ще удвои капацитета за износ на петрол на националната компания на Абу Даби през пристанището Фуджейра

12:45 | 15.05.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Обединените арабски емирства (ОАЕ) изграждат нов тръбопровод, който да заобиколи Ормузкия проток, и планират да го пуснат в експлоатация до 2027 г.

Националната петролна компания на Абу Даби ще удвои капацитета си за износ на петрол през пристанището Фуджейра, след като завърши проекта. Това ще помогне за удовлетворяване на световното търсене, според изявление на медийния офис на емирството, публикувано в платформата X и цитирано от Bloomberg.

Престолонаследникът на Абу Даби шейх Халед бин Мохамед бин Зайед е разпоредил на Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) да ускори проекта за тръбопровод „Запад-Изток“ по време на заседание на изпълнителния комитет, пише Ройтерс.

Нефтопроводът е в процес на изграждане в момента.

Съществуващият петролопровод Хабшан-Фуджайра пренася до 1,8 млн. барела на ден и е ключов за страната, която се стреми да увеличи максимално директния износ от бреговете на Оманския залив, извън Ормузкия проток.

ОАЕ и Саудитска Арабия са единствените производители на "черно злато" от региона на Персийския залив, които изнасят суров петрол извън Ормузкия проток.

Тесният воден път между Иран и Оман беше ефективно затворен от Техеран в отговор на американско-израелска въздушна и военноморска кампания, която започна на 28 февруари. Това спря около една пета от световните доставки на петрол от страните в региона на Персийския залив.

Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн са почти изцяло зависими от пролива за доставки.

Цените на енергоносителите скочиха поради прекъсването на доставките. Това принуди някои правителства, основно на азиатски страни, да наложат ограничения за потреблението на горива.

Повишават се и опасенията за ускоряване на инфлацията и икономически спад в световен мащаб.

икономиката на ОАЕ износ на петрол търговия с петрол
Коментари

2
rate up comment 6 rate down comment 0
гъбко
преди 1 час
До: aldy ... СП си го гръмнаха рассияните !! И второ , ОАЕ е изпълнила думкала по ракетни складове и Техеран за настройка на мерника . Не бъркай самоделните фърчилки на аятоласите с въоръжението на ОАЕ и компания !! Щото подравняването бреговата ивица на Иран е въпрос на няколко телефонни обаждания ...
1
rate up comment 1 rate down comment 7
aldy
преди 1 час
Най-простата работа е да гръмнат тръбата и компресорните станции. Като я оправят, пак. Като СевПака.
