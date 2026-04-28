ОАЕ се оттеглят от ОПЕК и ОПЕК+

Обединените арабски емирства (ОАЕ) обявиха, че се оттеглят от организациите ОПЕК и ОПЕК+, което е сериозен удар за групите износителки на петрол и Саудитска Арабия на фона на продължаващата война с Иран и смущенията на енергийните пазари.

Решението последва критиките на ОАЕ към другите арабски държави за недостатъчна защита срещу иранските атаки по време на войната. Ануар Гаргаш, дипломатически съветник на президента на ОАЕ, е обсъдил въпроса на Форума на влиятелните лица в Персийския залив в понеделник, съобщава Investing.com.

„Страните от Съвета за сътрудничество в Персийския залив се подкрепяха взаимно логистично, но политически и военно мисля, че позицията им е най-слабата от историческа гледна точка“, коментира Гаргаш. „Очаквам тази слаба позиция от Арабската лига и не съм изненадан от нея, но не съм я очаквал от Съвета за сътрудничество и съм изненадан от нея“, добавя той.

Основните предизвикателства на страните от региона са свързани с транспортирането на износ през Ормузкия проток, който е затворен от Иран. Корабоплаването е под заплаха от военни атаки от страна на ислямската република.

Излизането на ОАЕ от ОПЕК и ОПЕК+ е поредната победа на президента на САЩ Доналд Тръмп, който критикува картела за повишаването на цените на петрола.

Тръмп също така свързва военната подкрепа на САЩ за държавите от Персийския залив с цените на петрола. Според него, макар САЩ да защитават членките на ОПЕК, те експлоатират тази защита, като налагат високи цени на нефта.

Междувременно от националната петролна компания на Абу Даби информират някои дългосрочни клиенти за наличността на товари във Фуджейра – пристанище извън Персийския залив, пише Bloomberg.

Държавният производител от ОАЕ е казал на купувачи, че могат да вземат товари чрез претоварване от кораб на кораб край Фуджейра, съобщават търговци, пожелали да говорят при условие на анонимност. Товарите са налични за товарене главно през май, допълват търговците.

Запасите там са били складирани преди началото на войната.

Същевременно някои кораби от ОАЕ изглежда преминават през пролива. „Мубараз“, танкер за втечнен природен газ, който е натоварен в съоръжението Das Island на Abu Dhabi National Oil, сега преминава покрай Южна Индия, след като доскоро е бил в Залива.

Преди тези последни оферти ОАЕ са доставяли само суров петрол от Мурбан от Фуджейра.

Саудитска Арабия пренасочва петрол от Персийския залив към пристанището Янбу на Червено море, където товари отплават към клиенти в различни страни.

Все още има проблеми с вземането на товари от Фуджейра, тъй като близките води остават твърде рискови за някои корабособственици. Цената също вероятно ще бъде проблем.