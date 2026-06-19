SOFIX отбеляза седмичен ръст от 0,89%

Основният индекс на Българската фондова борса SOFIX отчете седмичен ръст от 0,89% до 1261,49 пункта.

Най-силни седмични повишения на цените на акциите сред 15-те компании от състава на основния индекс записаха "Илевън Кепитъл" АД с 8,08% до 7,76 евро, "Еврохолд България" АД с 3,74% до 1,11 евро и "Сирма груп холдинг" АД с 3,04% до 25,4 евро.

Най-резки седмични понижения сред 15-те компонента на SOFIX отбелязаха "Българска фондова борса" АД с 6,39% до 6,74 евро, "Уайзър Технолоджи" АД с 5,08% до 1,68 евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 0,74% до 2,77 евро.

Компаниите с най-голям седмичен оборот са "Софарма" АД с 15 млн. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 484 хил. евро и "Адванс Терафонд" АДСИЦ със 189 хил. евро.

Най-много сделки през седмицата бяха сключени с книжа на "Софарма" АД – 404, "Химимпорт" АД – 235, и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ – 234.

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