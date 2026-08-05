Петролът поевтинява заради сигналите за напредък към споразумение за Ормузкия проток*

Цената на петрола се понижава в сряда на фона на нарастващия оптимизъм, че може да бъде постигнато споразумение за повторното отваряне на Ормузкия проток, което би позволило възстановяване на доставките на суров петрол от Персийския залив, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,53% до 78,94 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,7% до 75,24 долара за барел.

Катар съобщи във вторник, че е изготвено временно предложение, а както Вашингтон, така и Техеран дадоха сигнали за напредък в преговорите за възстановяване на корабоплаването през стратегическия морски път.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм, заявявайки пред журналисти в Лос Анджелис, че „преговорите вървят добре“, че разговорите „напредват много успешно“ и че в рамките на следващите 48 часа ще има повече яснота.

Междувременно Axios съобщи, че САЩ, Иран и Оман са близо до постигането на временно 60-дневно споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, като Вашингтон се надява да обяви договореността по-късно в сряда. Според предложението няма да се събират такси за преминаване, като корабите, влизащи в Персийския залив, ще използват северния плавателен коридор, а напускащите - южния.

През последните две седмици цените на петрола отбелязаха рязък спад, след като Тръмп заяви, че отлага нови удари срещу Иран, за да даде повече време на дипломатическите усилия. Дори да бъде постигнато краткосрочно споразумение за нормализиране на търговското корабоплаване през Ормузкия проток, то може да не сложи окончателен край на конфликта и да не реши опасенията на Вашингтон относно ядрената програма на Ислямската република.

„След като напрежението донякъде спадна, може би вече има шанс да бъде постигнато споразумение“, коментира Робърт Яугър, директор на отдела за енергийни фючърси в Mizuho Securities USA LLC. Според него е вероятно в крайна сметка да бъде договорено компромисно споразумение, което ще позволи на САЩ да обявят дипломатическа победа, но ще остави редица нерешени въпроси, включително този за ядрената програма на Иран.

Предишното примирие между САЩ и Иран продължи по-малко от месец, преди да се разпадне заради спора около Ормузкия проток. Това доведе до колебание в цената на Брента от около 32 долара за барел през миналия месец, след като конфликтът отново се разгоря и се разпространи към Червено море. Последвалата пауза в края на юли, целяща да даде възможност на дипломацията, също беше прекратена.

Според правителството на Катар Тръмп е обсъдил усилията за намаляване на напрежението между САЩ и Иран с емира на страната шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани по време на телефонен разговор във вторник. Представител на Белия дом потвърди провеждането на разговора, без да разкрие подробности.

„Водим много добри разговори, макар че те не обичат да го признават“, заяви Тръмп в интервю за Fox News. Той обаче предупреди, че „ако не постигнат сделка, последствията ще бъдат неприятни“.

Като знак за възможен напредък дипломати, запознати с разговорите, твърдят, че Иран обмисля да позволи на европейски държави да премахнат морските мини в Ормузкия проток. Отделно иранското външно министерство съобщи, че разговорите между Техеран и Оман са били конструктивни и са били съсредоточени върху осигуряването на безопасни маршрути за корабоплаване, съобщи държавната агенция IRIB News.

В същото време Саудитска Арабия е провела разговори с йеменските бунтовници хути чрез посредничеството на Оман в опит да предотврати разширяването на конфликта, твърдят източници, запознати със случая. По думите им държавата от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) продължава паралелно да подготвя и военни варианти за действие, ако преговорите се провалят.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са нараснали с 2,7 млн. барела през миналата седмица, а наличностите в Къшинг, Оклахома - основният пункт за доставка на WTI - са се увеличили с 2,4 млн. барела, сочат данни на Американския петролен институт (API). Ако тези данни бъдат потвърдени от официалната статистика по-късно в сряда, това ще бъде най-голямото увеличение на резервите в Къшинг от март насам и ще върне общите наличности над 20 млн. барела - ниво, което пазарът приема за минимално необходимо за нормалното функциониране на логистичната система.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.